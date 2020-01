Camilo Seventh part en tournée aux États-Unis!

Dans notre pays, nous avons un vaste panorama de groupes indépendants (et pas tellement) qui s’efforcent de faire sonner leur projet et leur son partout, l’un d’eux est Camilo Seventh qui depuis quelques années coupe de la pierre et se présente partout pour se faire connaître.

Après avoir joué dans tous les coins de notre pays, et joué dans des festivals importants dans notre pays tels que Vive Latino, Coordinates, Pa’l Norte ou Machaca et surtout après avoir entassé l’immense Auditorium National du CDMX où ils ont joué tous leurs succès ainsi que les chansons de leur dernier album, Navegantes, Camilo Seventh se prépare à partir en tournée mais maintenant partout aux États-Unis.

Grâce à un partenariat entre Live Nation et quelques organisateurs indépendants, Le groupe aura désormais la chance de parcourir presque tout le territoire nord-américain lors de la plus grande tournée qu’ils auront faite dans le pays voisin (pour être exact 24 villes en 32 jours) et atteindre des endroits où ils n’ont même pas tout imaginé

La tournée 2020 de Camilo Seventh débutera le 11 avril à Seattle, de là, allez dans des villes comme San Francisco, Phoenix, Houston, Dallas, Washington, New York, Indianapolis et se terminant le 12 mai à Kansas City, ils retourneront également dans des endroits où ils avaient déjà marché, tels que Los Angeles, San Diego et Chicago, où ils remplissaient les salles où ils jouaient. Comme si cela ne suffisait pas, ils auront également des invités surprises lors de ces dates pour ouvrir ces spectacles, Jusqu’à présent, la seule confirmée est la chanteuse colombienne Elsa et Elmar -Qui le casse également partout où il est présenté-.

Il ne fait aucun doute que le talent national atteint partout, Eh bien, Camilo Seventh rejoint une petite liste de groupes qui ont quitté le Mexique pour montrer qu’il y a de grandes propositions dans notre pays. Les billets pour ces présentations sur le territoire américain seront disponibles à partir du 24 janvier, vous pouvez vérifier plus de détails dans le page officielle du groupe.