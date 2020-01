Candlemass sortira “The Pendulum” Ep en mars

Grammy-Icônes de doom classiques en gros CANDLEMASS sortira un nouvel EP, “Le pendule”, le 27 mars via Napalm Records. L’effort est entièrement composé de pistes inédites et inutilisées coupées de “La porte du destin” sessions d’enregistrement.

“Le pendule” montre parfaitement que ces pionniers suédois intemporels sont les rois incontestés du destin épique. La piste d’ouverture / titre “Le pendule” débute avec une ruée mélodique, balançant la tête et thrashy – préparant le terrain pour les coupes démo brutes et non filtrées à suivre.

Dit le cerveau du groupe Leif Edling: “«Le pendule» c’est du riff dur, des refrains épiques et une illusion totale à la manière fanatique. C’est, en fait, la dernière chose pour laquelle j’ai écrit «La porte du destin» album mais n’a pas eu le temps de le terminer. Le voici dans son éclat grand / fou avec un grand mix de Niklas Flyckt, et produit par Marcus Jidell. Il est suivi de cinq démos inédites de «La porte du destin» sessions parce que le sha-bang entier était au départ censé être un double effort mais a finalement été réduit à un seul album.

“J’adore «Le pendule» piste – qualité de l’album si vous me le demandez, et des chansons comme «Crâne de porcelaine» et «Serpents de Goliath» ne sont pas mal non plus. Ils n’ont tout simplement pas atteint la dernière chose. J’espère donc que vous aimez cet EP qui présente les chansons «manquantes». Les dernières pièces du puzzle de l’enregistrement d’un an devenu l’album «La porte du destin». Prendre plaisir.”

“Le pendule” liste des pistes:

01. Le pendule



02. Serpents de Goliath



03. Sub Zero



04. Réplique



05. Crâne de porcelaine



06. La chambre froide

Cet EP à six pistes mène l’auditeur à travers un dédale de riffing frénétique, accentué par Johan Langquistle chant distinctif et le son mélancolique unique qui a fait ses preuves CANDLEMASS être un aliment de base en métal lourd.

CANDLEMASS est:

Leif Edling: Basse



Tapis “Mappe” Björkman: Guitares



Jan Lindh: Tambours



Lars “Lasse” Johansson: Guitares



Johan Langquist: Chant



