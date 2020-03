Cannonball Adderley et le discours musical de Miles Davis

Près de quatre ans jour pour jour depuis sa dernière session pour Blue Note Records, Miles Davis était de retour en studio pour couper Somethin ’Else pour le label, mais pas en tant que leader; le groupe était dirigé par Julian ‘Cannonball’ Adderley, vingt-neuf ans – et quel groupe il s’agit.

Adderley était membre du Sextet de Davis au moment de cet enregistrement, et l’année suivante le saxophoniste est apparu sur le séminal Kind of Blue. La sensation de cet album est quelque chose qui ressemble à un essai sur piste pour ce qui a suivi, et tous ceux qui aiment le jazz devraient le posséder.

La principale différence entre Kind of Blue et Somethin ’Else a trois pistes qui sont des retouches de normes – apparemment choisies par Davis – ce qui améliore le sentiment de confort extrême que chaque piste dégage. Parmi les deux numéros originaux, Miles a composé la chanson-titre tandis que «One For Daddy-O» était une création conjointe du pianiste Hank Jones et du frère jouant du cornet d’Adderley, Nat.

Comme le magazine Billboard l’a dit en octobre 1958 dans sa critique du LP, “Voici l’un des ensembles de jazz exceptionnels sortis au cours des derniers mois et peut-être l’un des meilleurs de l’année. Il présente un travail de trompette vraiment fin et sensible de Miles Davis, et parfois, certains des meilleurs travaux encore cirés par Cannonball Adderley. “Autumn Leaves” et “Love for Sale” ont reçu de superbes traitements de Davis, et Adderley brille avec son solo sur “Dancing in the Dark”. Un album qui sera important pour tous les fans de jazz. “

Tout au long de l’album, Adderley et Davis semblent être engagés dans leur propre conversation privée, celle que nous avons le privilège de pouvoir écouter. Le morceau le plus remarquable pour la plupart des auditeurs est “Autumn Leaves” et ce qui est si gratifiant à propos de ce numéro et de “Love For Sale”, c’est qu’aucune chanson ne ressemble à un simple remaniement ou à un remaniement. Il a été dit qu’il n’y avait pas de «moment critique» sur l’album et les deux morceaux prouvent le fait. Si vous voulez savoir ce qui fait d’Adderley un tel maître, écoutez simplement ‘Dancing In The Dark’; tout ce dont il a besoin, c’est de cordes et vous jureriez que c’était Charlie Parker.

Enregistré au studio Hackensack de Rudy Van Gelder, New Jersey, le 9 mars 1958, il présente Hank Jones au piano, Sam Jones à la basse et Art Blakey à la batterie. Avec sa couverture emblématique conçue par Reid Miles, avec une photo de Frank Wolff, c’est la Blue Note par excellence.

Comme le soulignent les notes originales de Leonard Feather, «Pour ceux qui ne connaissent pas la dernière terminologie, le numéro de titre de l’original de Miles Davis, qui a également fourni le nom de cet album, est une louange. Et si je peux ajouter mon évaluation personnelle, je voudrais souligner que Cannonball and Miles et toute la section rythmique et, en fait, l’album entier peuvent certainement être décrits avec emphase comme «quelque chose d’autre». »

