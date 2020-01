Caravan évoque un “coucher de soleil sur la Terre du Milieu”

CaravaneLe total de seulement deux semaines sur la carte des albums officiels du Royaume-Uni dément complètement leur importance historique pour le paysage rock britannique, et la “scène de Canterbury” progressive en particulier. En hommage au co-fondateur Pye Hastings, né le 21 janvier 1947 à Tamnavulin dans la région écossaise du Banffshire, nous redécouvrons le troisième album du groupe, In The Land Of Grey And Pink de 1971. C’était l’un des quatre albums de Caravan réédité sur vinyle noir en novembre 2019.

Écoutez In The Land Of Grey And Pink dès maintenant.

Peut-être le LP le plus connu de la tenue anglaise et considéré par beaucoup comme leur meilleure heure, Gray et Pink est arrivé environ trois ans après la naissance de Caravan. Ils ont été formés par des musiciens qui avaient tous joué, à des moments différents, avec Wilde Flowers, également la base de Soft Machine. Hastings se lance dans cette nouvelle aventure avec Dave Sinclair, son cousin Richard et Richard Coughlan.

Un premier accord américain avec le label Verve a conduit à leur premier album éponyme, mais s’est avéré être une fausse aube. Alors qu’ils construisaient leur réputation en direct, Caravan a remporté un deuxième accord avec Decca, qui a sorti les années 1970 si je pouvais tout recommencer, je le ferais partout. Viennent ensuite les sessions à Decca et dans les nouveaux AIR Studios qui produisent In The Land Of Grey And Pink, qui se révèle être le dernier album de cette formation jusqu’en 1982.

Hastings était moins proéminent sur cette version que ses prédécesseurs, avec Richard Sinclair prenant la majorité des voix principales, y compris sur sa composition d’ouverture “ Golf Girl ”. La touche vocale plus légère de Pye était la tête de la lunatique “ Love To Love You (And Tonight) Pigs Will Fly) .Mais c’était l’épisodique “ Nine Feet Underground ” de 22 minutes, qui formait l’ensemble de la deuxième face du LP, qui représentait l’apogée de l’expérimentation sonore libre de Caravan et de leur mariage très individuel d’éléments folk, jazz et rock.

L’album dégageait souvent une sensation de pavot, avec un solo de piccolo sur ‘Golf Girl’ par le frère de Pye, un autre ancien de Canterbury, Jimmy Hastings. La piste était sur la face B du single sorti en février 1971, dirigé par «Love To Love You». Le LP a suivi en avril sur le label Derca de Decca, avec une pochette gatefold avec l’illustration mémorable Tolkienesque d’Anne-Marie Anderson. Rolling Stone a déclaré que le disque évoquait «un coucher de soleil sur la Terre du Milieu, avec une musique oscillant entre des mélodies folkloriques médiévales et des musos de jazz.»

L’album a raté le palmarès britannique, mais est devenu la version à succès de Caravan et est toujours resté dans le catalogue. En 2011, le 40e anniversaire du record a été marqué par une réédition de luxe. La session multipiste originale et les maîtres d’album ont été revisités par Steven Wilson, figure de proue de la musique progressive moderne, qui a réalisé de nouveaux mixages de son surround et 5.1.

Plus récemment, après de nombreuses années à parler d’un projet solo pour Hastings, il a lancé une campagne PledgeMusic réussie pour financer son premier album en son nom, From The Half House, sorti à l’été 2017.

Au pays du gris et du rose peuvent être achetés ici. en réédition de vinyle noir, avec If I Can't Do It All Over Again, I Do Do It All Over You; Waterloo Lily; et pour les filles qui deviennent dodues dans la nuit.

