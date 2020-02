Carcass sortira un nouvel album en août

CARCASSE sortira son nouvel album le 7 août.

Les pionniers britanniques du métal extrême ont révélé la date d’arrivée prévue pour le suivi de 2013 “Acier chirurgical” dans un Facebook poster plus tôt dans la journée.

Le groupe a écrit: “Nouvel album? 7 août.”

Aucun autre détail sur le LP n’a encore été rendu disponible.

En décembre dernier, CARCASSE a sorti un nouveau single numérique, “Sous la lame du scalpel”, La piste a été initialement mise à la disposition de deluxe Décibel abonnés au magazine.

“Sous la lame du scalpel” devrait apparaître sur CARCASSEle septième album studio à venir, qui sortira le Explosion nucléaire.

CARCASSE guitariste Bill Steer dit au WSOU en avril 2018, lui et ses camarades de groupe ont fait une démonstration de “près de 50 minutes” de nouvelle musique à la fin de 2017. Il a ajouté: “Nous n’allons pas nous arrêter; nous continuerons à écrire pour a obtenu beaucoup de matériel et nous pouvons choisir les meilleures choses pour l’album. “

Diriger a également parlé du départ du deuxième guitariste Ben Ash et ajout de Tom Draper (POUNDER, ex-ANGEL WITCH, PRIMITAI). Il a dit: “Eh bien, je suppose que si je reviens à ce que je disais au sujet de cinq années de tournage d’un album, je pense que cela a eu un impact sur chacun d’entre nous d’une manière ou d’une autre. Ben a été introduit dans le groupe en tant que guitariste live. Nous avions terminé l’album, nous réservions des concerts et nous devions sortir avec un deuxième guitariste. Cela ressemble à une éternité, mais nous avions un ami suédois de Jeffc’est[[Marcheur, basse / chant]qui était dans le cadre, puis très près… c’était assez près de l’articulation pour nous, il s’est en quelque sorte retiré et a dit: «Écoutez, je ne peux pas faire ça pour diverses raisons. Alors, cette recherche effrénée a commencé, et Ben est entré en scène. Et puis nous sommes partis. Et beaucoup de tournées et beaucoup de voyages [followed]. Mais, oui, je suppose qu’il est très désireux de revenir sur certaines des choses qu’il faisait auparavant, ce qui est beaucoup d’enseignement, à peu près. Et[[À M], notre [new] deuxième guitariste, c’est un gars que je connais depuis des années. Il aurait été dans le cadre immédiatement[après[after‘Acier chirurgical’ a été enregistré], mais avec le temps, cela n’a pas fonctionné, car il avait déménagé avec sa femme aux États-Unis.[[À M‘s]été fantastique. Il le prend très au sérieux. Il a été tellement méthodique avec la façon dont il a tout appris et il est très critique. Donc, oui, c’est un gars sympa à côtoyer. “

Draper, originaire du Royaume-Uni mais résidant actuellement en Californie, a fait ses débuts en direct avec CARCASSE en mars 2018 au Pays-Bas Deathfest au 013 à Tilburg.

“Acier chirurgical” vendu environ 8 500 exemplaires aux États-Unis au cours de sa première semaine de sortie pour faire ses débuts à la position n ° 41 du palmarès The Billboard 200.



