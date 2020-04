Cardi B donne 1 000 $ de l’heure aux victimes du coronavirus

Le rappeur Cardi B fait un don de 1 000 $ par heure pour soutenir ceux qui souffrent financièrement de la pandémie de coronavirus (COVID-19).

Le joueur de 27 ans s’est associé à Fashion Nova (la même entreprise qui poursuit Tekashi 6ix9ine pour avoir prétendument violé les termes d’un contrat de parrainage) pour distribuer les fonds. Fashion Nova et Cardi B ont l’intention d’envoyer 1 million de dollars au total, et en conséquence, l’effort de bienfaisance se poursuivra pendant environ 40 jours, jusqu’au 20 mai.

Pour participer, les fans doivent simplement visiter le site Web de Fashion Nova, fournir leur adresse e-mail, leur numéro de téléphone et leur identifiant Instagram, et décrire (en 250 mots ou moins) comment ils se débattent à la suite de la crise des coronavirus. Bien que la partie Instagram de la demande soit facultative, Cardi B a indiqué qu’elle «examinerait personnellement» les profils divulgués, il peut donc être judicieux pour les candidats de soumettre également des informations de compte valides.

Sur les réseaux sociaux, les réactions à Cardi B et à l’aide financière de Fashion Nova ont été extrêmement positives, bien qu’un certain nombre d’utilisateurs aient tenté par erreur de compléter le processus de demande via Instagram, par opposition au formulaire susmentionné.

Un utilisateur d’Instagram a écrit: “Vous êtes une belle personne Cardi.” Une autre personne ravie a déclaré: «Une chose si merveilleuse. Tu es vraiment incroyable », suivi d’un emoji du cœur.

Un éventail d’artistes, d’entreprises et d’organisations de l’industrie de la musique se sont mobilisés pour fournir un soutien monétaire dans le cadre de la pandémie en cours. Une grande partie de cette aide a été dirigée vers des groupes et des organisations caritatives existantes, mais une part importante a atteint les fans eux-mêmes.

Par exemple, Digital Music News a été le premier à signaler que Taylor Swift avait commencé à verser 3 000 $ à «Swifties», en plus de maintenir à flot un magasin de disques indépendant à Nashville, dans le Tennessee.

Auparavant, Cardi B s’était engagée à faire don d’une partie des revenus de sa piste «Coronavirus» à des organisations caritatives COVID-19. Le remix ironique a grimpé les palmarès sur iTunes et a atteint une popularité considérable ailleurs.

En témoignage de l’impact économique considérable du coronavirus, environ 16 millions d’Américains ont perdu leur emploi au cours des trois dernières semaines, ont révélé aujourd’hui des responsables.