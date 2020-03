Cardi B ne semble pas secouer ce procès de «tatouage» de 5 millions de dollars

Le procès pour tatouage de 5 millions de dollars contre Cardi B fait rage. Et si le dernier dépôt en justice est une indication, le différend est loin d’être résolu.

Kevin Brophy Jr., qui prétend avoir travaillé dans l’industrie du divertissement avant de passer à une entreprise spécialisée dans les produits et services de surf, a déposé une plainte en 2017.

Selon Brophy Jr. et son équipe juridique, Cardi B’s Gangsta Bitch Music, Vol. 1, qui présente un homme torse nu et tatoué dans une position sexuelle extrêmement compromettante avec Cardi, porte atteinte à la ressemblance de Brophy Jr. (faites défiler vers le bas pour les images NSFW). Le costume allègue également que l’image implique que lui et le rappeur étaient intimes, tout cela parce que le tatouage du modèle ressemble à celui de Brophy Jr.. (Le modèle actuel est l’artiste The6atSix.)

En outre, cette infraction présumée poserait des problèmes de confidentialité en ce qui concerne l’emploi de Brophy Jr., car sa carrière liée au surf l’oblige à retirer fréquemment sa chemise.

Le dossier mentionné, qui a été soumis hier au tribunal de la division méridionale du district central de Californie, commence par réitérer que Brophy Jr. a droit à une partie des redevances de Gangsta Bitch Music. Selon les termes de l’équipe juridique de la demanderesse, «elle [Cardi B] vide une bouteille de 24 onces de bière Corona Extra et regarde avec convoitise dans l’appareil photo “sur la couverture de la mixtape, alors qu’elle force la” plaignante face cachée entre ses jambes “.

Ensuite, le dossier fournit des détails relatifs à l’historique du dossier. En août 2019, les avocats de Cardi B ont tenté en vain de faire rejeter la plainte en affirmant que l’utilisation de la photo constituait une liberté d’expression. Le juge Cormac Carney n’était pas d’accord, indiquant que l’affaire était mieux tranchée par un jury. Cardi B a ensuite proposé une déposition.

Les avocats de Brophy Jr. ont ensuite demandé des registres des déclarations de redevances à Empire Distribution (la société qui a distribué Gangsta Bitch Music), conformément à une assignation à comparaître précédente, pour être “ignorés”.

Les avocats de Cardi B ont déclaré que la citation à comparaître était trop large, mais l’équipe de Brophy Jr. a souligné que «les registres de redevances en possession, sous la garde ou sous le contrôle d’Empire concernant la musique de Cardi B publiée après Gangsta Bitch sont pertinents et découvrables».

En d’autres termes, l’équipe du demandeur cherche à accéder à l’intégralité de l’historique des redevances de Cardi B auprès d’Empire. Ils croient que Brophy Jr.peut avoir droit non seulement à une partie des revenus de Gangsta Bitch Music, mais au paiement global des redevances de Cardi, car la ressemblance de Brophy Jr. aurait été utilisée pour «lancer la carrière de Cardi B dans la musique et le divertissement».

Le juge Jean Rosenbluth a accueilli la requête de la demanderesse pour contraindre Cardi B et son équipe à produire les informations de redevance demandées. On ne sait pas pour l’instant combien de temps Empire Distribution et Atlantic Records seront accordés pour se conformer à la nouvelle demande d’informations.

Pièce A: Cardi B Gangsta Bitch Music Vol. 1 illustration de couverture Mixtape.

Pièce B: Brophy Back Artwork

Pièce C: Photo avec le modèle masculin réel (qui n’est pas Kevin Brophy Jr.)