Carey Mercer (Ex-Frog Eyes) annonce un nouveau groupe Soft Plastics, partage une nouvelle chanson: Listen

L’ancien leader de Frog Eyes Carey Mercer a annoncé son nouveau groupe Soft Plastics. Mercer a également partagé le premier single du projet et a annoncé le premier album du groupe LP 5 Dreams, qui sera publié via Paper Bag Records. Écoutez «Rope Off the Tigers» ci-dessous et faites défiler vers le bas pour trouver l’art de la tracklist LP.

Mercer, Mel Campbell et Shyla Seller comprennent des plastiques souples. “Les chansons ne sont pas liées à un thème cohérent”, a déclaré Mercer à propos du nouvel album dans un communiqué de presse. “Mais ils existent dans un pays qui est profondément humide, sombre, inondé – parfois un rayon de soleil doré sort de nulle part et la chanson s’arrête et regarde avec une crainte sanglante de ce qui nous est donné, de ce que nous pourrions voir.”

Frog Eyes a annoncé sa rupture en 2018. Leur dernier LP Violet Psalms est arrivé plus tard cette année-là.

5 rêves:

01 St Tosh l’Acteur

02 Voici où était le soleil

03 André

04 J’ai rêvé d’une mer verte et froide

05 La fête continue

06 Spartacus, s’il vous plaît

07 Je ne fais pas attention aux signes

08 Rope off the Tigers

09 Les anges

10 Wyld Thyng

