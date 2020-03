Caribou partage une belle lettre de confession dans ‘Soudainement’

Daniel Snaith c’est une plongée des synthétiseurs, comme il a été consacré à le montrer par sept LP d’étude, dans lesquels il ne se lasse pas de jouer avec l’étendue de ses Roland Juno-106, le classique Fender Rhodes Mark 1 et son partenaire partout, le Korg microKONTROL. Avec un échantillonneur Roland SP-404 comme élémentaires dans leur processus de création, car il a été nommé Manitoba (maintenant Caribou), a partagé de véritables voyages sonores pour se détendre, danser, pleurer et se sentir heureux.

Bien qu’il englobe toutes ces humeurs, il parvient à bouger avec ses idées et ses messages, dans des textures que seul un connaisseur des synthés peut composer. Vient maintenant avec Soudain, successeur de l’impeccable Our Love (2015), avec lequel il a visité Ceremony, dans un set live qui laisserait les détracteurs de la musique électronique muets car “quelque chose ne se joue pas en live”.

Le cerveau canadien, titulaire d’un doctorat en mathématiques à l’Imperial College de Londres, écoute des sujets sur la contemplation des imperfections de la vignea, comment se fait-il que tout ne se passe pas comme nous le voulons, et comment nous réagissons à ces “anomalies” de notre expérience. Réalité contre attente.

Ouvrir avec “Soeur”, un dialogue entre frères qui dans deux strophes introduit des idées persistantes tout au long de l’album: promesses, changements, déception et réaction. Une ballade qui montre comment il faut compter sur les autres humains pour essayer d’avancer, peinée (comme c’est le cas tout à coup), intime et confessionnelle.

L’emballage sonore dans lequel Snaith nous enveloppe cette charge émotionnelle est splendide, comme le piano répétitif dans «Sunny’s Time», qui n’a pas besoin d’une grande structure pour être un élément mélancolique qui coïncide avec la lettre courte, et éclate avec des échantillons vocaux inattendus et rafraîchissants, qui se joignent “New Jade”, dans un relief plus dansant et moins tragique que les autres morceaux, on peut dire qu’il est des plus accueillant.

Le caribou nous fait danser depuis plus de quinze ans, et de la même manière, des morceaux comme “Lime”, “Never Come Back” et “Ravi” diriger le zapateo pour ce LP de douze thèmes. Des Samples simples mais collants, ainsi que des claviers devenus le sceau de Snaith, ne déçoivent jamais. Nous espérons que quelqu’un mettra bientôt en ligne la vidéo de 10 heures de ce petit bijou sur YouTube:

L’exploration personnelle de Snaith le conduit également à être un totalitaire en charge de la composition et de la production de son cinquième travail d’étude. Le titre vient d’une obsession de sa fille avec le simple mot Soudain. Par coïncidence, il est extrêmement approprié: l’ici, le maintenant et le soudain de la vie, dans le mot préféré d’une fille.

“Comme si je t’aimais” C’est une ode à l’impossibilité de l’intelligence émotionnelle qui prévaut face à des sentiments inévitables qui nous dominent à la fin d’une relation amoureuse. Peut-être que l’ampleur de l’amour que nous avions ou avons pour quelqu’un peut être mesurée par le manque de contrôle sur nos réactions: «Je dois arrêter de penser aux choses que vous ferez; mais je ne peux pas, les choses que je pense peuvent être vraies. “

Comme s’il s’agissait d’un chef d’orchestre, le contrôle des éléments, la construction des chansons et même leur propre voix, sont froidement calculés par le musicien et le mathématicien. L’un des échantillons maîtres est la fermeture, “Cloud Song”, un épilogue qui revisite les thèmes des onze titres précédents, dans un cri intérieur à un amour passé. Le clin d’œil aux quais Dire Dire du Mario 64 sera-t-il intentionnel? Nous aimons le croire.

Soudain C’est le meilleur que nous ayons cette année, avec un pop brisé sur les relations étroites qui décrit des situations plus sentimentales que nous aimerions reconnaître. Nous vous recommandons de l’écouter du début à la fin sans vous arrêter, au moins une fois. Les panneaux qui vous délogent et les filtres qui cachent et ravivent les pistes sont un voyage sonore, accompagné de paroles qui collent très précisément.