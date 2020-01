Carla Harvey de Butcher Babies: “ Je suis une grande fan de Pantera depuis mon enfance ”

BÉBÉS BOUCHER chanteur Carla Harvey, qui a participé à cette année “Dimebash” – un hommage à la confiture all-star “Dimebag” Darrell Abbott, feu co-fondateur et guitariste de PANTERA et DAMAGEPLAN – a déclaré à l’Orange County Register qu’un Youtube vidéo de son groupe faisant un PANTERA la couverture est ce qui leur a donné leur grand coup il y a dix ans.

“J’ai été un énorme PANTERA fan depuis que je suis enfant et ils étaient le seul groupe de métal qui m’a vraiment donné envie d’être un artiste de métal “, at-elle dit.”[[Dimebag]a été une énorme inspiration pour moi. La première fois que j’ai vu PANTERA, J’ai été frappé par le fait qu’il y avait tellement de types différents de personnes lors des spectacles. Ce n’était pas seulement des metalheads traditionnels, c’était des enfants punk et des garçons fraternels, et étant enfant à l’époque, j’étais, genre, ce n’est pas cool. Mais maintenant que je suis plus âgé, je peux voir qu’ils ont probablement été l’un des premiers groupes de métal à le rendre plus mainstream et à faire aimer le métal. C’était énorme, et les fans aiment toujours PANTERA tellement de.”

BÉBÉS BOUCHER a passé les derniers mois à travailler sur son quatrième album. Le disque sera la suite de “Lilith”, qui a été publié en octobre 2017 via Century Media.

En juillet dernier, longtemps BÉBÉS BOUCHER bassiste Jason Klein a annoncé son départ du groupe. Il a joué deux spectacles finaux avec BÉBÉS BOUCHER – le 1er août à Rassemblement des Juggalos à Springville, Indiana et le 3 août à Douleur dans l’herbe à Auburn, Washington – avant de quitter le groupe pour se concentrer sur le fait d’être un père à temps plein pour sa fille préadolescente.



