Carly Rae Jepsen revient avec son nouveau single ‘Let’s Be Friends’

À la suite de son album Dedicated de 2019, Carly Rae Jepsen’s ‘Let’s Be Friends’ puise dans un paysage sonore différent pour le hitmaker canadien.

Présentant des saveurs de la pop des années 80 avec des coups de guitare acoustique, la voix pop classique de Jepsen prend un ton plus audacieux, ramenant la chanson à la maison.

Écrit par Jepsen, Christopher J Baran et Ben Romans, ‘Let’s Be Friends’ présente un refrain infectieux, alors que Jepsen aborde le vieux trope de rester amical avec un ex:

“Soyons amis, ne parlons plus jamais. C’est cool que nous puissions simplement prétendre être amis et ne jamais parler à nouveau / A bientôt j’espère que nous pourrons rester de bons amis”.

La chanteuse pop a taquiné le morceau plus tôt cette semaine avec des graphismes inspirés de la Saint-Valentin sur ses réseaux sociaux. Avec ‘Let’s Be Friends’, Jepsen a créé le parfait anti-Valentin hymne.

«‘ Soyons amis ’, c’est le petit mensonge que nous partageons tous pour adoucir le choc d’une rupture. A jamais!”

Le single marque le premier nouveau matériel en 2020 de la chanteuse pop, à la suite de sa piste de collaboration «OMG» avec la star d’EDM Gryffin et du «Lalala (Remix)», avec Y2K, bbno $ et Enrique Iglesias.

Dans une récente interview avec Clash Magazine, Jepsen a partagé son désir de publier du matériel supplémentaire qui n’a pas été retenu pour Dedicated. Après avoir sorti son album à succès Emotion en 2015, Jepsen a suivi avec Emotion Side B, donnant aux fans un avant-goût des chansons qu’elle n’avait pas incluses dans l’album original.

Bien que Jepsen n’ait pas partagé un calendrier précis pour le matériel bonus, “Let’s Be Friends” signifie certainement son retour pour l’année. La débuter Tournée européenne Plus tôt cette semaine, Jepsen se produira également à Coachella et au Governor Ball de New York dans les prochains mois, suivis d’une tournée sur la côte ouest.

