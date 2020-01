Carmine Appice explique pourquoi Blue Murder Reunion n’a pas encore eu lieu: nous ne pouvons toujours pas faire sortir John Sykes de la maison

Dans une nouvelle interview avec “Le Blairing Out avec Eric Blair Show”, le batteur Carmine Appice et bassiste Tony Franklin discuté de la possibilité d’une réunion du power trio / supergroup BLUE MURDER. Le groupe a été formé par un guitariste / chanteur John Sykes et sorti deux albums studio – l’effort éponyme de 1989 et le suivi de 1993, “Nothin ‘But Trouble” – avant d’appeler, il quitte.

S’exprimant au NAMM spectacle à Anaheim, Californie, Carmin a dit: “Les gens veulent voir[[BLUE MURDER rejouer]mais nous ne pouvons pas John En dehors de la maison.”

Il a poursuivi: “J’ai vu John l’année dernière au Temple de la renommée du Heavy Metal, et il m’a dit qu’il sortait avec Tony et ce petit batteur d’enfant[[Fred Boswell Jr.]. Et il a dit: «Le gamin veut vous rencontrer» et je l’ai rencontré. Il a dit [his solo] l’album sort, et ils vont faire une tournée. Et j’ai dit: ‘Bien. Quand tout est terminé, alors faisons BLUE MURDER. ‘ Il a dit: “D’accord.” Maintenant, il ne s’est rien passé. Ça fait un an.”

Tony a continué en disant qu’il parle à John “régulièrement” et il a expliqué qu’il y avait “quelques problèmes” avec Sykesle label du disque, entraînant un retard dans la sortie du LP. Il a dit: “Il y a tellement de dynamiques dans l’histoire, mais ça ne doit pas être si compliqué. Il pourrait simplement sortir et jouer de la musique.

“Je pense que l’une des choses avec John c’est qu’il a du mal à embrasser la nouvelle entreprise pour ce qu’elle est. ” Tony a continué. “Et c’est différent, et vous devez l’adopter.”

Carmin approuve en disant: “[[John]était toujours plus dans la partie créative, et la partie commerciale qu’il laissait toujours aux autres. Et je sais que lorsque nous étions ensemble, il me demandait toujours: «Et cela? Que dire de cela?’ Je suis donc sûr qu’il a du mal à embrasser l’entreprise maintenant. Nous sommes tous, vraiment, un peu. Je veux dire, je ne peux pas croire à la façon dont l’entreprise est. Je l’ai vu changer il y a 52 ans. Je suis donc sûr que cela fait partie de John. “

Sur Sykestire depuis la version la plus réussie de SERPENT BLANC, l’ancien TYGERS DE PAN TANG et MINCE LIZZY axeman a décidé de créer un groupe de hard rock bluesy au son similaire. BLUE MURDER a sorti deux albums studio et un album live avant de se séparer en 1994. La fin Ray Gillen, le plus célèbre pour chanter pour SABBAT NOIR et BADLANDS, a chanté pour une première version de BLUE MURDER, et le groupe aurait enregistré des démos avec lui, mais il n’apparaît sur aucun des albums du groupe.

Novembre dernier, Sykes a annoncé qu’il s’était séparé de Golden Robot Records, moins d’un an après avoir signé avec la société australienne. À l’époque, John accusé le label de faire “peu d’efforts pour faire avancer les choses malgré nos meilleurs efforts et notre patience”.



