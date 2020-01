Carmine Appice rend hommage à Neil Peart au ‘Metal Hall of Fame’ (Vidéo)

Carmine Appice rendu hommage à Neil Peart hier soir (mercredi 15 janvier) Temple de la renommée du métal événement au Marriott Delta Garden Grove à Anaheim, Californie. Le légendaire SE RUER Le batteur est décédé le 7 janvier à Santa Monica, en Californie, après une bataille de trois ans contre le glioblastome, une forme agressive de cancer du cerveau. Il avait 67 ans.

Après un hommage à Peart par Batteur moderne‘s Billy Amendola, Appice a pris la parole pour dire (voir la vidéo ci-dessous): “J’ai rencontré Neil parfois. Je n’étais pas un ami proche. Mais les fois où je traînais avec lui, il était vraiment le gars le plus gentil – l’un des gens les plus polis et les plus authentiques. Et il était toujours gentil avec tout le monde que j’ai vu autour de lui quand je traînais avec lui… J’avais environ 10 ans avant Neildonc je n’étais pas [sitting around and saying], ‘Je veux apprendre ça SE RUER chansons, pratique SE RUER Chansons.’ Mais Neil m’a dit qu’il a écouté certaines des choses que j’ai faites qui l’ont influencé. Et ça m’a vraiment frappé, parce que quand j’ai entendu ça «Tom Sawyer» piste, je l’ai dit, «Man, c’est un grand jeu.” … Donc j’avais vraiment beaucoup de respect pour lui juste sur cette seule piste. Et son histoire est ridicule. Alors, que Dieu vous bénisse Neil. Repose en paix.”

Quand Peartla mort a été annoncée pour la première fois, Carmin a écrit sur ses réseaux sociaux: “Je suis choqué et désolé des nouvelles Neil Peart disparu à un si jeune âge. Mes sympathies et mes prières vont à sa famille, à ses amis proches et aux autres membres de SE RUER . C’était un grand batteur. Il a influencé les batteurs des légions. Très triste. Neil était toujours un bon gars pour accrocher les fois où nous nous sommes réunis. Que Dieu le bénisse espère un ami RIP “

Carmin, qui a tourné avec Ozzy Osbourne, Rod Stewart, FUDGE À LA VANILLE et Jeff Beck, Raconté Tambour magazine en 2011 que certaines de ses innovations clés provenaient des contraintes de jouer de la musique rock en direct pendant ses années de formation. “Tout ce que nous avons fait – tout ce que je suis [credited with] commencer était juste des trucs que je faisais par nécessité “, a-t-il dit.” J’ai été un pionnier dans l’utilisation de grosses batteries et j’ai joué très tôt avec la crosse des baguettes. Je l’ai fait parce qu’il n’y avait pas de P.A. systèmes. “

Peart rejoint SE RUER en 1974. Il était considéré comme l’un des meilleurs batteurs de rock de tous les temps, aux côtés de John Bonham de LED ZEPPELIN; Keith Moon de L’OMS; et Ginger Baker de CRÈME. Peart était aussi SE RUERest le parolier principal, s’inspirant de tout, de la science-fiction à Ayn rand.



