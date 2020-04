Carnegie Hall annule toute la saison – manque à gagner de 9 millions de dollars

Carnegie Hall annule le reste de sa saison en raison de la pandémie de coronavirus.

Les représentations prévues jusqu’au 25 juillet sont désormais annulées, soit environ 30% du calendrier de cette saison. Auparavant, Carnegie Hall avait annoncé des fermetures jusqu’au 31 mars. Le lieu a ensuite changé la date au 11 mai, alors que la crise des coronavirus à New York s’aggravait. Tous les engagements produits par Carnegie sont également annulés.

La société prévoit une perte d’exploitation de 9 millions de dollars sur son budget de 104 millions de dollars. Il réexamine maintenant ses perspectives globales sur la programmation et les opérations futures au cours de la saison 2020-2021.

Carnegie Hall élargira son offre numérique, y compris des concerts à distance de musiciens. La société envisage également de réaliser des interviews et des séries de longs métrages et d’offrir un accès public aux enregistrements archivés.

Le directeur exécutif et artistique Clive Gillinson a fait l’appel difficile. Il s’agit du premier déficit de l’entreprise depuis qu’il a rejoint l’entreprise en 2005. Pendant la Grande Récession de 2008, les coupes budgétaires étaient de l’ordre de 20%.

Carnegie Hall emploie environ 400 personnes dans divers postes à temps plein et à temps partiel. Au moment de la rédaction du présent rapport, la société n’avait annoncé aucune mise à pied.

Gillinson dit que Carnegie a fait toutes les coupes possibles cette année. “Je tiens à remercier tous les membres de la famille Carnegie Hall pour leur extraordinaire engagement à nous aider à faire de notre mieux pour assurer l’avenir de notre institution unique”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

«Alors que nous imaginons la meilleure façon de commencer à reconstruire vers un avenir encore meilleur face à la période la plus traumatisante pour tout le monde à travers le pays et dans le monde. Je sais que notre vision commune et notre passion commune pour l’importance centrale de la musique dans la vie de chacun, ainsi que le soutien du public, nous aideront à garder le cap, nous guidant vers un endroit où Carnegie Hall continuera de prospérer. »