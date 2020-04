Caroline Polachek lance Pang Instrumentals

Caroline Polachek a sorti les instrumentales de son dernier album Pang. Vous pouvez les acheter sur sa page Bandcamp. Découvrez l’illustration de couverture alternative pour le nouvel album instrumental ci-dessous.

Avant la pandémie de coronavirus, Polachek devait présenter des spectacles à Austin et Dallas qui ont depuis été reportés. Waxahatchee a récemment couvert le morceau Pang «So Hot You’re Hurting My Feelings» lors d’une session en direct de SiriusXM.

Lisez notre fonctionnalité Moodboard, «How Old Disney Movies,« Magic: The Gathering », et PC Music ont influencé Pang de Caroline Polachek.

Chargement

Chargement

.