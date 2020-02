Caroline Rose fait ses débuts à la télévision sur Seth Meyers: Regardez

L’auteur-compositeur-interprète Caroline Rose a fait ses débuts à la télévision hier soir (24 février) lorsqu’elle était l’invitée musicale de Late Night With Seth Meyers. Regardez ci-dessous sa performance de «Feel the Way I Want».

“Feel the Way I Want” est le premier single du nouvel album de Rose Superstar, qui sortira le 6 mars via New West. Le nouveau LP est la suite de son album 2018 LONER et s’inspire de récits sur le succès. En plus de “Feel the Way I Want”, Rose a partagé le disque “Freak Like Me”.

.