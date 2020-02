Carrie Underwood célèbre le statut de platine pour l’album «Cry Pretty»

Carrie Underwood a célébré la certification platine de son dernier album Cry Pretty par la RIAA avec une cérémonie sur scène vendredi dernier (21). La présentation surprise a eu lieu après son entretien avec CRS (Country Radio Seminar) à l’Omni Hotel à Nashville. Le PDG et président d’UMG Nashville, Mike Dungan, et la présidente du label, Cindy Mabe, ont présenté à la superstar du pays des disques pour l’album platine et quatre singles certifiés.

Cry Pretty, sorti en septembre 2018, était Underwood’s sixième album studio et sa première en tant que coproductrice, aux côtés de David Garcia. Mabe l’a décrit comme «un album de risques et de dépassements de limites. Carrie a mis tout son cœur, son émotion brute et son histoire personnelle dans l’écriture, produisant et libérant la musique de cet album pour que le monde la voie derrière les rideaux.

“L’évolution artistique de Carrie”

“Cry Pretty est l’évolution artistique de Carrie”, poursuit Mabe, “et offre une chance aux fans de la voir à son plus vulnérable et brut, donc célébrer le statut de platine est un cadeau incroyable qui prouve que le gros risque cède la place à une grande récompense.”

Lors de la présentation, Underwood a déclaré: «Cela signifie beaucoup, car j’ai l’impression que c’est le projet que j’ai fait, et l’album que j’ai fait, c’est le plus« moi ». Je suis honoré et je suis humilié, et Dieu est bon. “

Les débuts de l’album n ° 1 sur le Billboard 200 ont fait de l’artiste la seule femme à avoir marqué quatre albums country en tête des palmarès sur le tableau tous genres. Ce fut le début féminin le plus vendu de 2018 sur cette carte, et Underwood reste l’artiste féminine la plus certifiée pour les singles numériques par la RIAA. Quatre de Cry Pretty sont certifiés RIAA: «The Champion» est en platine tandis que «Cry Pretty», «Love Wins» et «Southbound» sont tous en or.

Dans d’autres nouvelles d’Underwood, HarperCollins / Dey Street Books publiera son premier livre, Find Your Path: Honour Your Body, Fuel Your Soul et Get Strong with the Fit52 Life, le 3 mars. Dans le livre de style de vie fitness, elle propose une approche de bon sens pour rester actif et bien manger toute l’année.

L’album Cry Pretty peut être acheté ici.