Carrie Underwood, Thomas Rhett et Eric Church en vedette au Virtual Stagecoach Festival

Bien que la diligence de cette année ait été reportée à octobre, les fans de country auront droit à un aperçu spécial ce week-end, alors que le festival devait initialement avoir lieu. À partir du vendredi 24 avril à midi HNE, The Highway de SiriusXM (canal 56) diffusera “Stagecouch Weekend”, mettant en vedette des sets de Thomas Rhett, Carrie Underwood et Eric Church, ainsi que des heures de nouvelles performances à domicile de plus de 20 artistes.

Une présentation conjointe de SiriusXM et Goldenvoice, «Stagecouch» sera diffusée le vendredi, le samedi et le dimanche, de midi à 17 h 00 HNE, avec des présentations encore à suivre – toutes disponibles sur les radios par satellite, ainsi que sur l’application SiriusXM.

«Stagecouch Weekend» fonctionnera comme un festival de plusieurs jours, avec une vedette différente chaque soir. Thomas Rhett, qui est actuellement nominé pour cinq prix ACM cette année, sera l’interprète vedette vendredi soir. Cet été, Rhett devrait lancer une vaste tournée autour de son quatrième album studio, Center Point Road, qui a fait ses débuts au n ° 1 sur le Billboard 200.

L’artiste sept fois primée aux Grammy Awards, Carrie Underwood, clôturera les événements de samedi soir. L’artiste a eu quelques mois occupés, publiant son premier livre, Find Your Path, en mars, et déposant son quatrième single sur 2018 Pleure Assez, «Drinking Alone» à la fin de l’année dernière. Son sixième album studio, Cry Pretty, a fait ses débuts au sommet du Billboard 200 et a culminé au n ° 1 au Royaume-Uni, au Canada et en Australie.

Dimanche, Eric Church terminera le week-end. La star du country, neuf fois lauréate d’une CMA, a terminé sa tournée Double Down à la fin de l’année dernière, à l’appui de son sixième album studio, Desperate Man. Le LP, largement salué, a fait ses débuts au n ° 1 du palmarès Billboard Top Country Albums, alors qu’il est devenu son cinquième album à culminer dans le Top Ten du Billboard 200.

Les auditeurs peuvent également s’attendre à entendre des scènes en direct de plus de 20 artistes, dont Ashley McBryde, Dustin Lynch, Gabby Barrett, Ingrid Andress, Jon Pardi, Midland et Old Dominion – qui devraient tous participer au festival Stagecoach de cette année.

Dans une déclaration officielle, Steve Blatter, vice-président principal et directeur général de la programmation musicale, SiriusXM, a déclaré: «Avec l’aide incroyable des nombreux grands artistes de musique country impliqués, cet événement annuel prestigieux prendra vie comme jamais auparavant. L’autoroute.”

L’acheteur de talents Stagecoach, Stacy Vee, a ajouté: «Nous ne pouvions pas laisser ce week-end d’avril passer tranquillement, nous avons donc décidé d’organiser une fête à la maison. J’espère que tout le monde apprécie ce que nous avons mis en place! »

Même ceux qui ne sont pas actuellement abonnés à SiriusXM peuvent profiter du festival virtuel. Le géant de la radio par satellite rend ses chaînes gratuites au public sur l’application SiriusXM et les appareils connectés jusqu’au 15 mai.

