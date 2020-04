Cartable de la panthère d’acier: «Même si j’attrape le coronavirus, je n’en ai pas peur»

PANTHÈRE EN ACIERc’est Parrish Russ “Satchel” utilise le temps d’arrêt du coronavirus “pour être créatif et écrire des chansons”. Il dit Metal Wani dans une nouvelle interview (entendre l’audio ci-dessous): “Il y a toujours plus de chansons à écrire. Je ne connais pas beaucoup de groupes qui ont des temps d’arrêt, sauf pour le moment. La plupart des groupes doivent faire des tournées pour gagner de l’argent, et vous devez écrire des albums pendant que vous êtes en tournée la plupart du temps. Et maintenant, nous sommes tous obligés de faire une pause dans la tournée, donc c’est le moment idéal pour faire preuve de créativité, car il n’y aura certainement pas de concerts. Je ne sais pas les groupes qui font des concerts en ce moment. “

Cartable a continué en disant que PANTHÈRE EN ACIERLes futurs plans de tournée sont en suspens pour le moment. “Personne ne sait ce qui va se passer”, a-t-il expliqué. “La tournée pourrait continuer. Elle pourrait être reportée davantage. Nous sommes comme tous les autres groupes – nous avons hâte de sortir et de jouer. Parce que c’est vraiment tout ce qui reste de l’industrie musicale – la performance live – et nous j’adore jouer en live, et nous avons toujours été un groupe live en premier. Nous avons hâte d’aller jouer. Nous avons dû reporter quelques concerts.

“Quel que soit le temps que cela prendra pour passer, nous allons passer au travers et nous allons continuer à basculer”, a-t-il ajouté. “Et j’espère qu’aucun de nous ne mourra de vieillesse avant que nous puissions recommencer à jouer. Parce que nous ne sommes pas des poulets de printemps à ce stade.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il était nerveux à l’idée de rencontrer des centaines, voire des milliers de personnes dans une salle de concert pendant la pandémie de coronavirus, Cartable dit: “Pas du tout. Je lancerai les dés. Même si j’attrape le coronavirus, je n’en ai pas peur. Il ne peut pas m’enlever. Je suis trop volontaire, trop têtu pour y aller … Vous ne pouvez pas me tuer avec la putain de grippe, vous ne pouvez pas me tuer avec la chlamydia ou la gonorrhée ou l’herpès. Je ne me soucie de rien. “

PANTHÈRE EN ACIERdernier album de, “Règles du Heavy Metal”, a été publié en septembre dernier. Le disque, qui est décrit dans un communiqué de presse comme une “version heavy metal d’un manuel d’auto-assistance et d’un album de fête ultime combinés”, a de nouveau été produit par Jay Ruston, qui a collaboré avec le groupe sur tous ses enregistrements précédents, y compris ceux de 2017 “Abaisser la barre”.

PANTHÈRE EN ACIER se spécialise dans l’imitation et l’exagération des aspects les moins flatteurs du métal des cheveux des années 1980, avec un contenu sexuel impénitent et non PC comme thème lyrique préféré.

La musique du groupe a été décrite comme “VAN HALEN se rencontre MOTLEY CRUE se rencontre RATT se rencontre «Wayne’s World», avec des cris d’opéra, de la misogynie, des solos de guitare déchiqueteurs et une saturation libidinale. “

Il y a douze ans, PANTHÈRE EN ACIER a changé son nom de MÉTAL SKOOL à son surnom actuel et a déplacé le centre de son acte des couvertures en métal des années 80 aux originaux.



