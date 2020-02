Cash Money Docuseries lance une nouvelle commande au comptant sur Spotify

New Cash Order, un docuseries en quatre parties qui met en évidence l’histoire et la croissance de la célèbre maison de disques Cash Money, a fait ses débuts exclusifs sur Spotify.

Les abonnés peuvent profiter des quatre parties du programme en accédant à la liste de lecture bien nommée RapCaviar, qui compte plus de 12,5 millions de followers. Les fondateurs de Cash Money, Bryan «Birdman» Williams et Ronald «Slim» Williams, ont participé à la création et à la production de la série. De plus, plusieurs rappeurs Cash Cash actuels sont présentés dans New Cash Order.

Fondé en 1991, Cash Money a recruté un grand nombre d’artistes talentueux avant de signer un accord de distribution avec Universal Records, ce qui a propulsé ces rappeurs en avant. Certes, Cash Money a lancé les carrières de Juvenile, Lil Wayne et B.G., en plus de signer des goûts de Nicki Minaj, Drake et DJ Khaled.

Cependant, les «années d’or» du label ont été suivies par une chute massive et un procès avec Lil Wayne. Et en juillet 2019, le label a réglé un différend juridique de longue date avec Drake. Même après avoir examiné ces controverses et d’autres, cependant, la portée, l’influence, l’impact de Cash Money est irréfutable; en 2017, l’entreprise a reçu un prix pour avoir vendu un milliard d’unités.

La nouvelle commande au comptant est un autre exemple de l’effort continu de Spotify pour offrir un contenu non musical attrayant. Le géant du streaming a investi massivement dans des podcasts originaux, y compris des œuvres de Barack et Michelle Obama et Kevin Bacon, pour n’en nommer que quelques-uns. Plus tôt ce mois-ci, la société basée à Stockholm a payé quelque 250 millions de dollars pour The Ringer, un site Web de sport et de culture populaire et un réseau de podcasts.

En dehors de la musique et de New Cash Order, Birdman produit actuellement She Ball, un long métrage sur un homme qui s’associe à une ligue de basket-ball de rue pour tenter de sauver un centre communautaire local. Le film met en vedette Nick Cannon (qui a également réalisé et écrit) et comprend une apparition de Chris Brown.