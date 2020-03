Cass Elliot sert de la bonne humeur Pop

On se souviendra toujours de Cass Elliot pour son rôle dans l’un des meilleurs ensembles vocaux pop, les Mamas et les Papas. Mais sa carrière solo trop courte a produit de délicieux enregistrements, dont plusieurs méritaient d’être des succès beaucoup plus importants qu’ils ne le sont devenus. Un tel, l’élévation «Rapprochez-vous un peu, bébé» fait son arc Billboard Hot 100 le 15 mars 1969.

Toujours présentée comme Mama Cass, la chanteuse avait fait sa percée en solo à l’été 1968, avec un remake de la chanson de la torche du début des années 1930 “ Dream A Little Dream Of Me ”. La suite, “ California Earthquake ” de John Hartford était tirée, comme ce hit, de l’album Dream A Little Dream, mais n’a atteint que le n ° 67. Maintenant, elle se tourna vers une chanson d’origine britannique.

Le groupe vocal anglais Harmony Grass, avec le très voyagé Tony Rivers, a enregistré l’original ‘Move In A Little Closer’ et l’a sorti en single en 1968. Leur version, sur le label Dunhill, a atteint le n ° 24 au Royaume-Uni en janvier. 1969. Écrit par Robert O’Connor et Arnold Jay Capitanelli, il avait la particularité d’être produit par Chris Andrews, un artiste graphique lui-même mieux connu pour le grand succès de 1965 “Yesterday Man” et en tant qu’écrivain de tubes pour Adam Faith et Sandie Shaw.

«Bubblegum, Lemonade And… Something For Mama»

Elliot a pris conscience de la chanson et lui a donné son traitement distinctif, la libérant en tant que single principal de son deuxième album solo Bubblegum, Lemonade And… Something For Mama. Billboard enthousiasmé: “Mama Cass a un autre gagnant géant des ventes dans ce numéro de rythme commercial solide avec la meilleure production de Steve Barri.”

Malheureusement, le magazine avait tort dans sa prédiction. ‘Move In A Little Closer, Baby’ a fait ses débuts au n ° 92, dans la semaine où une autre des productions de Barri, ‘Dizzy’ de Tommy Roe, a commencé une course de quatre semaines au n ° 1. Cass ne serait pas aussi chanceux, et son single a culminé au n ° 58, mais la chanson a continué à être affectueusement rappelée comme l’un des meilleurs exemples de sa pop ensoleillée.

