Cass McCombs et Steve Gunn annoncent une tournée

Cass McCombs et Steve Gunn partent en tournée ensemble. Les deux auteurs-compositeurs-interprètes prennent la route sur la côte ouest en mai. Trouvez leur calendrier de tournée ci-dessous.

Le dernier LP de Gunn The Unseen in Between est sorti l’année dernière. Il a ensuite publié une reprise de «Motion Pictures» de Neil Young.

Le dernier album de McCombs, Tip of the Sphere, est également arrivé l’année dernière. Après la sortie de l’album, McCombs a sorti une nouvelle chanson en collaboration avec Wynonna Judd et a formé un nouveau groupe appelé “The Frothy Pit”.

Chargement

Chargement

.