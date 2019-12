CBS étagères Ghost Ship Warehouse Fire TV Series

CBS a annoncé qu'elle mettait fin à une série télévisée sur le fameux incendie de l'entrepôt du navire fantôme après que de nombreuses personnes aient critiqué le projet.

À peine une semaine plus tôt, la chaîne avait annoncé la série, dans le cadre d'un accord avec les romanciers Michael Chabon et Ayelet Waldman, qui devaient la produire. Les deux écrivains vivent à Berkeley, qui est près de l'emplacement d'Oakland de l'entrepôt. Elizabeth Weil, qui a rendu compte de l'incendie, devait écrire la série.

La réaction au développement de la série a été rapide et surtout négative. Kitty Stryker, qui est à la fois auteur et activiste et qui a perdu des amis dans la tragédie, a déclaré: «J'ai l'impression que les émissions de télévision ont tendance à sensationnaliser ces tragédies. Un couple de riches hétéros blancs qui n'avaient aucun lien direct avec la communauté n'étaient pas les bons conteurs, surtout quand tant de personnes décédées étaient des artistes POC et queer. C'était irrespectueux, surtout lorsque les survivants sont des artistes et, franchement, ils méritent cette longueur d'avance pour raconter eux-mêmes leurs histoires. »

Chabon et Waldman ont souscrit aux critiques et ont retiré le projet.

Dans une déclaration commune, les deux ont déclaré: «Au cours des derniers jours. . . nous avons entendu des parents des victimes, des amis et des survivants, et des membres consciencieux de la communauté, nous appelant à reconsidérer l'histoire du bateau fantôme – parce que c'est trop tôt, parce que les blessures sont trop profondes et trop récentes et la douleur de revivre l'expérience serait trop grande. Ces appels ont été déchirants à entendre et ils ont changé d'avis. »

L'incendie de l'entrepôt du navire fantôme s'est produit le 2 décembre 2016, lors d'un concert dans ce qui était à la fois un lieu de vie et un lieu, et 36 personnes sont décédées. En réponse, les autorités ont déposé des accusations contre le directeur créatif du navire fantôme et son portier. Alors que le premier a été acquitté de 36 chefs d’homicide involontaire, le dernier procès s’est terminé par un jury suspendu.