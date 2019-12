CD Reviews – Décapitation des bovins Death Atlas

(Lame en métal)

01. Anthropogenic: End Transmission



02. Le géocide



03. Soyez toujours nos coeurs saignants



04. Vulturous



05. Le grand mourant



06. Un jour plus près de la fin du monde



07. Ramenez la peste



08. Absolute Destitute



09. Le grand mourant II



10. Terminez-les



11. Avec tout le manque de respect



12. Le rideau cruel du temps



13. Le passé ineffaçable



14. Atlas de la mort

S'il y a une chose qui sépare le vraiment grand du reste, c'est la vision. DÉCAPITATION DES BOVINS se sont longtemps imposés comme l'un des groupes les plus fervents et les plus intelligents du metal extrême. Déjà en 2004 "Humanure", Travis RyanL'équipage non-conformiste de Deathgrind jouait avec des formules autrefois vénérées, toujours prêt à tourner dans des directions étranges afin de maximiser l'impact de chaque riff, explosion et grognement. Au moment où le groupe de San Diego est arrivé en 2015 "L'extinction anthropocène" il était évident que Ryan opérait dans une classe d'exactement un. Une réimagination épique, diversifiée et densément stratifiée de death metal sauvage et brutal, il a embrassé la mélodie sans un soupçon de compromis, tout en étant en quelque sorte plus extrême et terrifiant que tout ce que le groupe avait sorti auparavant. Non pas que le death metal manque de visionnaires, bien sûr, mais comme ils le prouvent à nouveau sur "Atlas de la mort", DÉCAPITATION DES BOVINSLe monde musical est unique et presque comiquement impressionnant, comme Ryan explore plus en profondeur les limites extérieures de son arsenal vocal sur certains des métaux extrêmes les plus héroïquement explosifs, complexes et mémorables que vous entendrez cette année ou toute autre année.

Toujours aussi dégoûté de l'humanité, "Atlas de la mort" emplacements Ryan en tant que commentateur, regarder le monde se désintégrer sous ses yeux. "Fuck the future!" il fait rage pendant l'ouverture "Le géocide", et c'est à la fois tristement sombre et rafraîchissant d'entendre une fureur aussi authentique et juste sur un disque de métal extrême, plutôt que les métaphores sauvages et obliques et les tropes de guerre et d'horreur clichés qui informent la majorité des sorties. La réalité hideuse de la joie humaine de trébucher vers l'auto-destruction pèse lourd sur tout ici, et pourtant il y a une quantité insensée d'urgence, d'énergie, d'excitation et de ferveur créative. Dansant et hurlant au milieu des ruines, DÉCAPITATION DES BOVINS n'ont jamais semblé aussi vitaux. Et ils ont également écrit plusieurs de leurs plus belles chansons cette fois-ci. Aperçu simple "Un jour plus près de la fin du monde" est un briseur de mâchoire certifié, toutes explosions déchirantes et sifflement, mépris gélatineux. Également, "Ramenez la peste" est une tempête passionnante de muscularité technologique, alors que les deux "Soyez toujours nos coeurs saignants" et "Avec tout le manque de respect" hurl déformé mais incisif refrains dans le mélange, offrant un contraste discordant mais inspiré avec les niveaux démentiels de vitesse, de venin et d'étouffement, de lourdeur claustrophobe des chansons. La meilleure et la plus époustouflante du lot, la dernière chanson titre est tellement monumentale épique et écrasante qu'il est difficile de comprendre où ses créateurs pourraient éventuellement prendre leur son. Dans tous les cas, c'est stupidement excitant.

Au milieu de toute cette ingéniosité aux yeux d'insectes et de ce chaos vicieux, Travis Ryan reste une présence dominante et hypnotique. Son arsenal vocal nouvellement réaménagé comprend désormais un cri mélodique véritablement troublant qui apporte un accrochage asymétrique et un soupçon subtil de théâtralité à ce spectacle déjà extrêmement ambitieux mais aussi étrangement cohérent de force artistique. Alors que le monde fait le tour du trou, "Atlas de la mort" vous rappellera exactement pourquoi le métal extrême donne à tant d’entre nous une raison de continuer à avancer. C'est un classique instantané, une dose revigorante de folie musicale sans attaches et l'un des albums de métal les plus essentiels de 2019. Mais nous sommes tous encore baisés. Désolé pour ça.

