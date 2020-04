Ce furent les meilleurs moments de l’hommage du Prince

Sans doute Prince était l’un des artistes qui nous a carrément secoués avec sa musique, car parmi tant de propositions et de groupes qui ont grandi avec lui, il n’y avait rien de tel.. C’est pourquoi lorsque le monde a appris la mort du musicien de Minneapolis le 21 avril 2016, personne ne pouvait croire que quelqu’un d’aussi talentueux était parti, nous laissant un énorme héritage grâce à beaucoup de disques comme Purple Rain et beaucoup des étapes qu’il a franchies tout au long de sa carrière. Bien sûr, il y a eu des hommages, mais quatre ans après sa mort, ils ont organisé un concert pour se souvenir de lui.

Il y a quelques mois, nous vous avons dit que jeLes Grammy organisaient un événement très spécial de se souvenir de la vie et du travail de cette grande musique à travers ses chansons appelées Let’s Go Crazy: The Grammy Salute to Prince, dont le casting était dirigé par des artistes tels que Foo Fighters, Beck, Terre, vent et feu, Saint-Vincent, Chris Martin de Coldplay, Alicia Keys et John Legend jusqu’à Huissier y Juanes, pratiquement la crème de la musique s’est réunie pour jouer certains de ses plus grands succès avec certains de ses grands collaborateurs tels que Sheila E., Morris Day et sa bande d’accompagnement La révolution.

Cette émission a été enregistrée deux jours après les 92e Grammy Awards – pour être exact le 28 janvier – mais elle n’a été diffusée que le 21 avril pour nous tous. Le concert a débuté avec le grand Gary Clark Jr. aux côtés du chanteur H.E.R. jouer “Let’s Go Crazy”, quelque chose de très sage parce que c’est de cela qu’il s’agit, une nuit où tout le monde est devenu fou en interprétant les chansons les plus emblématiques de cette icône de la musique.

Plus tard viendrait Miguel se produira avec le batteur Sbeila E. “Je voudrais mourir 4 U”, qui fut sans aucun doute l’un des moments les plus marquants du spectacle. En plus de couvrir Prince, les artistes invités ont également profité de l’occasion pour raconter quelques histoires personnelles qui ont vécu avec lui. comme l’a fait John Legend, lorsqu’il a parlé d’une des chansons que tout le monde connaît de M. Rogers Nelson, “Nothing Compares 2 U”.

Mais sans aucun doute ceux qui ont reçu les applaudissements – comme presque toujours – Ce sont les Foo Fighters commandés par Dave Grohl, qui ont lancé leur propre version de la chanson “Dear Nikki”. Comme si cela ne suffisait pas d’avoir ce bandota pour lancer la guitare pour tout le monde, Grohl a fini de raconter cette histoire qui a commencé sur son compte Instagram, quand Prince l’a invité à jammear au milieu d’une arène totalement vide.

J’ai toujours aimé la couverture @foofighters de Darling Nikki #GRAMMYSalutePrince pic.twitter.com/HacnRoHoeW – Amanda T 🌸 (@antwardoski) 22 avril 2020

En plein milieu de tous ces artistes, le bon gars est apparu Chris Martin de Coldplay avec Sussana Hoffs des Bangles pour chanter «Manic Monday» au piano (chanson que Prince lui-même a composée), créant un de ces moments qui vous donnent la chair de poule. Ce serait alors au tour de Mlle Annie Clark – ou Saint-Vincent pa los cuates–, qui a mis sur une version très intéressante de “Controverse”, mélangeant le meilleur du funk avec ces riffs déformés qui sortent de sa guitare particulière.

St. Vincent – Controverse @ Let’s Go Crazy: The Grammy Tribute to Prince pic.twitter.com/0FAlo4GBjQ – gaycowboycore (@annieclork) 22 avril 2020

Déjà dans la dernière ligne droite, le légendaire chanteur de soul et de R&B est sorti sur scène, Mavis Staples avec The Revolution interprète LA ROLA de l’album qui a marqué la carrière de ce musicien, «Purple Rain», une version très émotionnelle où il nous a montré l’énorme explosion que cette femme a encore. Pour conclure, le guero bien-aimé de tout le monde était présent, Beck, qui, avec le groupe de soutien de Prince, a joué l’un des favoris de nombreux fans, “Raspberry Beret”, concluant et un énorme spectacle qui a rappelé la grande carrière de la légende violette.