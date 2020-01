Ce fut la nuit émotionnelle d’Elbow sur la Plaza Condesa

Nous commençons tout juste l’année et nous avons déjà l’un des nominés pour le meilleur concert de 2020. Bien qu’ils soient venus pour la première fois dans le cadre de la programmation de Crown Capital 2017, il a fallu plus de deux décennies à Elbow pour avoir une exposition solo dans notre pays, et laissez-nous vous dire que cela valait vraiment la peine d’attendre.

Bien qu’il y ait eu un changement de lieu, passant de l’Auditorium National à la Plaza Condesa, il semble que cette intimité qui a la propriété de la rue Juan Escutia était l’idéal pour recevoir celles de Ramsbottom. Après avoir écouté L’ensemble court mais doux de Jesca Hoop, qu’avec une seule guitare acoustique et deux choeurs / violonistes, il a réussi à nous captiver, il était temps de voir Guy Garvey, Pete Turner, Richard Jupp avec Mark et Craig Potter en live.

Comme un bon anglais, Le coude est monté sur scène à 21 heures à un endroit qui, bien qu’il n’allait pas éclater, se sentait prêt pour la nuit spectaculaire qui s’annonçait.. Après avoir brièvement salué le public et avec Jesca Hoop derrière eux, ils ont commencé à jouer “Dexter & Sinister”, en commençant par la phrase franche “Et je ne connais plus Jésus, et un sommeil sans fin m’attend”.

Après s’être excité avec le premier rouleau de sa présentation, Guy a pris une lettre de sa chemise à carreaux qu’il avait écrite à tous les fidèles fans d’Elbow qui ont attendu longtemps ce moment à venir: «Bonsoir, soeurs et frères mexicains. C’est la première fois que nous jouons en tant que groupe principal dans leur pays, et pour nous, après 20 ans, c’est un rêve devenu réalité. Nous avons beaucoup de chansons à jouer, donc je vais arrêter de parler mais nous voulons vous remercier du fond du cœur, nous espérons que vous passerez un bon moment ce soir. » C’était juste ici quand le public a fini de se connecter avec le groupe.

Sans temps à perdre, le groupe a continué avec “Fly Boy Blue”, qu’ils ont mélangé de façon spectaculaire avec “Lunette”. Ensuite, ils retourneraient dans le passé avec “Mirrorball” une chanson mélancolique, dans laquelle les lumières reflétaient une boule disco dans toute la place tandis que le groupe la jouait avec précision.

“Cette chanson parle de trains, les aimez-vous?” Et ainsi de suite, Elbow a commencé avec “Station Approach” où ils ont progressivement augmenté l’intensité pour finir avec le public sautant au rythme de “Je ne sais jamais ce que je veux, mais je sais quand je suis faible que je dois être en ville, où ils savent à quoi je ressemble et ne me dérange pas.”

Avant de jouer “My Sad Captains”, Guy a fourni El Condesa pour les personnes qui ne sont plus avec nous. (Récemment, le chef du groupe a perdu son père et deux de ses meilleurs amis), réunissant l’un des moments les plus spéciaux de la nuit avec tout le lieu chantant la dernière phrase de la chanson.

De l’émotivité on revient rapidement à la crudité sonore et lyrique de son dernier album, pour se souvenir du Brexit et de tous les enjeux politiques en vigueur au Royaume-Uni, Le coude sonnait “White Noise White Heat”, l’un des rolas les plus intenses de la nuit comme s’ils avaient Boris Johnson lui-même devant lui pour lui dire toutes ses vérités.

Pour tous les romantiques, le groupe commence à jouer “Little Fictions”, rola avec laquelle le public commence à applaudir au rythme de la tarola de Richard Jupp, pour terminer frénétiquement avec la combinaison des accords de piano, des riffs de guitare et de la voix de Guy ainsi que les vibrations énormes du public.

«Cette chanson est spéciale parce que les garçons ont écrit la musique quand j’étais en lune de miel avec ma femme, quand je suis revenu, nous avions une fille et nous avons fini de l’enregistrer. Cette chanson est pour mes enfants et je veux qu’ils la chantent fort ” Le chanteur du coude a dit avant que les accords de “Magnificent” ne commencent à jouer.

Juste quand je commençais et blâmant l’air et le verre de vin qu’il buvait, Guy a oublié les paroles de la chanson. «Quand il y a beaucoup de gens qui vous regardent, c’est très facile [email protected]»Alors ils l’ont encore touchée pour émouvoir encore plus les gens, parce que c’était l’une des chansons les plus attendues. Avec erreur et tout, écouter cette chanson a été l’un des points culminants de tout le concert, tandis que ces violons Ils nous ont transportés dans une autre dimension.

“Vous êtes le meilleur public que j’ai vu et auquel nous avons été confrontés à plusieurs. C’est une chanson d’amour et s’entraîne », et a commencé avec “Kindling”, que pendant un moment cela nous ramènerait au calme même si, comme tout bien, cela ne durerait pas éternellement.

Les rythmes africains étaient présents lors de “The Bones Of You”, avec le bassiste Pete Turner laissant les quatre cordes pendant un moment pour jouer les touches comme si elles étaient de vrais os humains. Parmi les rares musiciens qui ont l’air cool à jouer de cet instrument particulier, le jiar jiar.

Quelque chose qui était très clair pour nous, c’est que Guy Garvey est un excellent leader, car derrière cette image qui rappelle le propriétaire d’un pub anglais, un véritable interprète se cache qui réussit à faire en sorte que les participants se sentent spéciaux simplement en les signalant. À sa manière, le chanteur du groupe a appliqué un Freddie Mercury et mettre la place entière à vocaliser, faire une communion ressentie parmi le public, tout pour commencer avec “Motifs de divorce”,

Après un petit rappel, Elbow est revenu pour remercier le public mexicain pour tout l’amour, l’amour, la patience et surtout pour avoir fait de sa première nuit à Mexico quelque chose de si spécial. Après quelques brèves paroles de Guy, le groupe a commencé à jouer “Lippy Kids”, indiquant que la fin arrivait Pas avant de nous donner un dernier moment pour nous souvenir.

Remerciant son manager et même le promoteur qui les a amenés dans notre ville – quelque chose que presque personne ne fait – Elbow a de nouveau demandé l’aide du public pour faire les chœurs pendant qu’ils nous secouaient avec “One Day Like This”, le tout pour finir avec un énorme moment de communion collective chantant les dernières lignes de cette mélodie pleine d’amour et de joie.

Avec seulement 15 chansons, Le coude nous a poussés à l’extrême, de l’amour à son homologue, du rire au sérieux. Sans aucun doute, ils nous ont dit très clairement que, bien qu’ils soient un groupe avec une longue histoire et malgré leur âge, quand ils montent sur scène, tout ce qui disparaît et la seule chose qui reste C’est un groupe de musiciens qui aiment ce qu’il fait, mais surtout, il sait connecter et exciter le public avec ses chansons. Si nous pouvions décrire le premier concert solo et compagnie de Guy Garvey au Mexique en un mot, ce serait certainement magnifique.

Setlist

“Dexter & Siniester”

“Fly Boy Blue” / “Lunette”

“Mirrorball”

“Empires”

“Station Aporoach”

“Mes tristes capitaines”

“White Noise White Heat”

“Petites fictions”

“Magnifique (dit-elle)”

“Allumage”

“Les os de toi”

“Apesanteur”

“Motifs de divorce”

Encore

“Lippy Kids”

“Un jour comme ça”