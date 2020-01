Ce fut l’énorme héritage laissé par Neil Peart

Aujourd’hui, nous rencontrons de tristes nouvelles, la mort à 67 ans du grand et vertueux batteur de Rush, Neil Peart, après avoir lutté pour un bon moment contre le cancer du cerveau. On a beaucoup parlé de l’énorme héritage qu’il a laissé pendant près de quatre décennies de sa carrière, à cette époque, il est devenu l’un des percussionnistes les plus importants de l’histoire. Et on ne le dit pas à la légère, car toujours (à la fois en enregistrement et en direct) Il a montré pourquoi tout le monde l’avait dans ce concept.

Neil Peart a commencé à jouer de la batterie dans les années 60, influencé par le hard rock de l’époque et surtout pour deux des bêtes derrière les tambours qui ont marqué toute une génération: John bonham de Led Zeppelin et Keith moon de The Who. Donc, au début, leur technique, comme eux, était basée sur la frappe du fauteuil avec puissance et énergie, quelque chose qu’ils n’ont jamais perdu au moment de jouer mais qui ont mûri plus tard pour le transformer en leur sceau caractéristique.

Mettant un peu de côté le punch, Neil a commencé à explorer et en cours de route, il a forgé un style très particulier, inspirant et empruntant des techniques de jazz et de big band, en particulier de musiciens comme Gene Krupa et Buddy Rich, ajoutant de la précision et une gestion presque parfaite du temps à sa technique. Depuis lors Il a décidé d’apporter quelques modifications à son set pour obtenir le son qu’il voulait.

Le premier et peut-être le plus important est qu’il a cessé d’utiliser des baguettes de la manière conventionnelle, et a commencé à les jouer à l’envers pour produire un impact et un volume plus importants sur les tambours. Une autre des choses qui transformé Neil en un batteur unique était le genre que Rush a adopté, axé sur la croissance progressive du rock dans les années 70, c’est pourquoi sa technique change en fonction des chansons, faisant de lui un musicien extrêmement polyvalent.

Pearl se distingue par son énorme capacité à changer les mesures et les temps à droite et à gauche, l’exécution en motifs croisés, la possibilité de jouer comme ambidextre, sa maîtrise à la fois des tons et de l’intensité des coups et surtout, l’énorme créativité dont il disposait pour profiter de tout ce qu’il avait sous la main, des timbales, gongs et marimba aux contrôleurs numériques.

Au-delà d’être un excellent batteur, Neil était également très bon en écriture, à tel point qu’il a obtenu le poste de compositeur officiel des paroles de Rush. Les thèmes que Peart a touchés étaient extrêmement riches, car il s’est inspiré de la philosophie, de la science-fiction, de la liberté de conscience, de l’humanisme et même de la fantaisie pour ses chansons, qui a complètement enrichi le concept du groupe.

Neil a été le premier batteur à utiliser un set 360 – bientôt, qu’il y avait autour de lui des tambours et des soucoupes. Et non, non seulement il les a emmenés à tous les concerts pour bluffer et montrer à tous ses bébés, mais il a sorti tous les sons qui étaient en eux pour démontrer la virtuosité qu’il possédait. Il a même été invité à des émissions de télévision comme celle de David Letterman sans que ses autres compagnons de groupe soient seuls. Si vous ne nous croyez pas, regardez cette vidéo:

Non seulement ses propres collègues de l’époque le flattaient, comme le grand Stewart Copeland de The Police, mais a également influencé de grands batteurs, y compris Mike Portnoy de Dream Theater, Dave Grohl, Taylor Hawkins des Foo Fighters, Josh Freese et beaucoup plus que l’écouter a décidé que tout ce qu’ils voulaient était prenez les baguettes, asseyez-vous derrière la grosse caisse et commencez à imiter (ou essayez de retirer) les rochers que Neil Peart a composés avec Rush. Nous étions un véritable géant de la batterie, une perte énorme pour le monde de la musique.