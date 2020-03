Ce que le projet de loi de stimulation de 2 billions de dollars sur le coronavirus signifie pour les musiciens

Mercredi soir, le Sénat américain a adopté une loi de relance de 2 billions de dollars en réponse à la pandémie de coronavirus (COVID-19). La législation relative au plan de relance est désormais transmise à la Chambre des représentants, où elle devrait être votée vendredi matin. S’il était approuvé, le projet de loi irait ensuite au bureau du président Trump pour être promulgué. (Le texte du projet de loi est ici.)

Le plan comprend de nombreuses étapes destinées à atténuer les retombées économiques de COVID-19, notamment des paiements directs aux particuliers, une période de grâce pour les paiements de prêts étudiants et des milliards de dollars pour les hôpitaux. Quelques-unes des dispositions pourraient être particulièrement importantes pour les auteurs-compositeurs et les musiciens, et des groupes industriels, dont l’ASCAP et la Recording Industry Association of America, ont applaudi l’adoption du projet de loi. Voici une ventilation de la façon dont le programme de relance pourrait aider la communauté musicale à traverser une période particulièrement difficile.

Prestations de chômage

Le projet de loi du Sénat ajouterait jusqu’à 600 $ par semaine aux prestations de chômage existantes. Les travailleurs éligibles pourraient recevoir ces avantages pendant 13 semaines supplémentaires, pour un total pouvant aller jusqu’à 39 semaines, selon l’État. Surtout, le projet de loi étendrait les allocations de chômage à un plus grand nombre de personnes que ce qui est normalement éligible, y compris les travailleurs à temps partiel et les indépendants, ce qui pourrait profiter aux nombreux musiciens qui opèrent sans emploi traditionnel ou qui dépendent des emplois horaires pour payer le loyer.

Le projet de loi s’appliquerait également aux projets futurs qui ne se réaliseront pas à cause du coronavirus, avec une disposition couvrant les travailleurs qui devaient «commencer à travailler» au début de l’épidémie. C’est une bonne nouvelle pour les musiciens dont les concerts et les sessions d’enregistrement ont été annulés en raison de COVID-19. Le PDG de la RIAA, Mitch Glazier, a déclaré dans un communiqué: “L’accès à cette assurance chômage élargie permettra à des centaines de milliers de familles de musiciens à travers le pays de continuer à … mettre de la nourriture sur la table.”

Prêts aux petites entreprises

Le plan de relance fournirait plus de 370 millions de dollars de prêts aux petites entreprises pour payer les dépenses de base, qui pourraient s’appliquer aux magasins de disques, aux salles indépendantes, aux petits labels et à d’autres entreprises de musique. Les propriétaires d’entreprise qui maintiennent leur main-d’œuvre pendant l’épidémie n’auraient pas à rembourser l’argent du prêt utilisé sur la paie, les hypothèques, le loyer ou les services publics. Les propriétaires de petites entreprises autonomes, une catégorie qui comprend de nombreux musiciens, seraient également admissibles.

Les huit semaines d’aide financière seraient rétroactives au 15 février, ce qui pourrait aider les entreprises à réembaucher des travailleurs qu’elles ont été contraintes de licencier. Bart Herbison, directeur exécutif de la Nashville Songwriters Association International, a déclaré dans un communiqué: «Nous ne pouvons pas surestimer l’importance des secours fédéraux désormais disponibles pour les professionnels de l’industrie musicale qui ont déjà été dévastés par les résultats du coronavirus.»

Financement des arts et de la radiodiffusion

Le projet de loi prévoit également de l’argent pour les arts, les lettres et la radiodiffusion publique. En vertu de la législation du Sénat, le National Endowment for the Arts – que le président Trump a tenté de couper des propositions budgétaires tout au long de son mandat, et qui a vu son financement baisser sous un congrès dirigé par les républicains – recevrait 75 millions de dollars. Le National Endowment for the Humanities obtiendrait 75 millions de dollars supplémentaires. Ces deux programmes fédéraux transfèrent leur financement au moyen de subventions à des groupes locaux des arts et des sciences humaines.

Le projet de loi contient également 75 millions de dollars pour la Corporation for Public Broadcasting afin d’appuyer les stations de radio et de télévision locales non commerciales. Il fournit également 25 millions de dollars au John F.Kennedy Center for the Performing Arts de Washington, D.C., qui a fermé ses portes plus tôt ce mois-ci et ne devrait pas rouvrir avant le 10 mai ou plus tard.

