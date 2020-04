Ce sont les 10 meilleures chansons de Selena Quintanilla

Honneur à qui l’honneur mérite! La reine du Tex-Mex, Selena Quintanilla, aurait eu 49 ans en 2020, Et bien qu’ils nous l’aient enlevé trop jeune, nous avons un catalogue de bijoux qui malgré les années (et beaucoup d’entre nous n’étaient même pas encore nés) nous font toujours danser et chanter quand nous sommes heureux ou le cœur brisé.

Né le 16 avril 1971 au Texas, États-Unis, Selena Quintanilla a non seulement réussi à être l’une des femmes pionnières de la musique, mais aussi la chanteuse a réussi à être l’une des personnes les plus influentes de l’industrie musicale latine, ouvrant la voie à ce marché à d’autres artistes similaires qui cherchaient à briller dans le pays voisin.

Quoi qu’il en soit, les chansons de Selena sont restées pour toujours dans nos listes de lecture et nos fêtes, et pour fêter son anniversaire Ici, nous avons choisi les 10 meilleures chansons que la “reine de cumbia” nous a laissées dans la vie.

Comme la fleur (1992)

L’équilibre entre porter la douleur au cœur, pouvoir l’exprimer et danser de toute façon, est venu avec cette chanson que nous avons entendue depuis sa sortie en 1992. Et voir Selena la briser en direct, avec une intro dans laquelle nous apprécions à quel point elle a chanté. Un hymne de vie, bon sang!

La Carcacha (1992)

Précisément le côté B de «Como La Flor» était cette chanson, qui a marqué à jamais le son de la cumbia avec des synthétiseurs emblématiques qui sont restés pendant plusieurs décennies. Une chanson que beaucoup d’entre nous ont dansée lors de soirées à plus d’une occasion.

Le garçon de l’appartement 512 (1994)

L’histoire de la frustration et de l’amour non partagé par excellence, et même de la confusion, s’est transmise de génération en génération avec le même succès. Selena a apprécié la scène autant qu’elle le pouvait et a été une grande star lors de l’interprétation de “El Chico del Apartamento 512”, une chanson qui, ironiquement, a été publiée en single la veille de la mort de Selena.

Techno-Cumbia (1994)

Pionnière de ce genre musical, qui est une variante de la cumbia mexicaine et du groupe techno, nous aimerions savoir ce que Selena penserait du développement de la cumbia à ce jour. Et c’est qu’avec cette chanson il est inévitable de se demander si Selena avait collaboré avec des DJs ou des projets totalement électroniques aujourd’hui.

Si une fois (1994)

Un hymne de chagrin et l’une des meilleures livraisons vocales de Selena. Cette chanson, enregistrée pour l’album ‘Amor Prohibido’, a été écrite par son frère A.B. Quintanilla III, et son succès a été tellement que plusieurs artistes, de différents genres musicaux, l’ont couvert d’innombrables fois.

Amour interdit (1994)

La chanson la plus célèbre de la Reine du Tex-Mex se concentre sur les sorties avec ceux qui ne vous quittent pas, c’est peut-être la raison pour laquelle à un moment donné, nous avons tous une relation et une affection pour cette chanson. Le célèbre “qui dira” a été envoyé en enfer par Selena, et le garçon l’a frappé. À partir de là, il importait peu que les gens qu’ils aimaient soient de sociétés différentes!

Comme je voudrais (1988)

Dans l’incursion totalement ranchero, Selena a également maîtrisé ce genre au moment où elle a commencé sa carrière musicale. Et bien sûr, s’il avait un porte-parole et que cela sonne dans “Comme je voudrais.” Il nous est un peu difficile d’arrêter de penser à toutes les collaborations que Selena a pu faire au fil des ans, et qui n’aurait pas voulu composer une chanson pour Selena? Ou mieux encore, interprétez-les avec elle.

Bidi Bidi Bom Bom (1994)

Peut-être que nous ne connaîtrons jamais la signification de ces quatre mots, mais nous les avons répétés lors de diverses fêtes, et c’est que la musique de Selena vous vient à l’esprit et à partir de là, elle ne sort jamais, car la preuve est toutes les années que nous avons passées en l’absence du chanteur d’origine mexicaine qui continue de tenir une place très spéciale dans nos cœurs.

Plus de gauche (1994)

Quintanilla peut vous emmener de la célébration à la tristesse tout de suite, et cette chanson en est la preuve. Sa voix brille au niveau des paroles, dans cette chanson au rythme du mariachi que j’espère qu’ils n’auront jamais à dédier.

Rêver de toi (1995)

Dans cette chanson – qui a été écrite à l’origine pour le groupe The Jets -, Selena est celle qui a capturé ce désir que beaucoup d’entre nous ont dû penser que nous sommes dans l’esprit de la personne qui nous sort d’une aile. Une chanson qui a fait beaucoup tomber amoureux de la voix de Selena Quintanilla, et qui nous a fait verser beaucoup de larmes quand nous l’avons entendue dans le film de la chanteuse.