Ce sont les 10 meilleures collaborations de la carrière d’Avicii

Tout au long de l’histoire de la musique électronique, certains artistes se démarqueront toujours par leur son. Cependant, il y en a d’autres qui se tiennent au sommet et dont on se souviendra toujours d’avoir changé le cours de l’histoire du genre. Il y a entre autres Kraftwerk, Brian Eno, Daft Punk, Aphex Twin et The Prodigy. Mais un nom contemporain qui a lancé son sous-genre se glisse également dans: Avicii.

La musique de danse électronique a trouvé chez le jeune producteur le nouveau visage de ce qu’il pouvait offrir au monde en ajoutant des combinaisons d’autres genres tels que la pop, le country et même un peu de hip-hop et de R&B. Depuis 2011, date à laquelle il a sorti son single «Levels» pour conquérir le courant dominant, le DJ de Stockholm a entrepris une course courte mais admirable et impressionnante. Celui qui l’a amené à travailler avec certains des plus grands artistes de l’histoire tels que Madonna.

Deux ans après sa mort, des millions de fans se souviennent de lui avec une boule dans la gorge et écoutent ses chansons avec douleur et nostalgie. Pour faire notre part, nous allons ici faire le tour des meilleures collaborations de sa carrière. Des voix qui l’ont aidé à créer ses meilleures chansons, les productions sur lesquelles il a travaillé et les chansons qu’il a osées aux côtés de grands producteurs du genre. Alors nous partons …

Les 10 meilleures collaborations de la carrière d’Avicii

“Wake Me Up” feat. Aloe Blacc

Pour reprendre les mots de la chanteuse soul Aloe Black, “le rencontrer a changé ma vie.” L’impact d’Avicii sur la comédie musicale et sur le personnel a été énorme, selon de nombreux artistes. En apprenant son décès en 2018, Blacc s’est rendu sur son compte Twitter pour montrer ses condoléances et pour dire que Tim Bergling était une “personne incroyablement talentueuse”. Avec cette chanson, il a montré au monde ce que serait son premier album. “Wake Me Up” était le premier single de leur premier album True.

Ce single est devenu l’hymne de l’été 2013 et est entré dans l’histoire comme la première chanson Dance / Electronic à avoir une durée de vie d’un an sur le Billboard Hot 100.

“Je pourrais être le seul”

Avicii a toujours aimé collaborer avec des artistes du genre. Toujours les voir comme des alliés et des amis dans une histoire de réussite et de bonheur. “I Could Be The One” est une chanson qu’il a faite en collaboration avec le DJ et producteur de disques néerlandais Nicky Romero. À l’origine, Avicii et Romero l’ont fait un an avant sa sortie officielle en 2012. Ce morceau de rola est l’un de leurs plus grands hymnes avec lesquels il a été consacré sur la scène au début des années 2010.

“Les jours”

Sorti comme l’un des singles de leur deuxième album studio Stories, Avicii a sorti cette chanson avec l’artiste anglais Robbie Williams lui-même. La chanson est sortie dans le monde en octobre 2014 et le clip officiel a été vu plus de 140 millions de fois.

“Soleil”

Pour en revenir aux collaborations qu’il a nouées avec ses pairs de genre, c’est automatiquement qu’il faut penser à «Sunshine». Cette chanson était main dans la main avec David Guetta pour l’aider à ajouter un autre hit à son album de 2011 Nothing but the Beat. La chanson a reçu un Grammy pour être le meilleur enregistrement de danse de 2012.

“Tu me fais”

L’artiste suédois a coproduit le morceau EDM avec le manager et producteur Ash Pournouri en tant que single de suivi de “Wake Me Up” sur son premier album True. Cette piste, sans être l’une des plus emblématiques, était définitivement de grande qualité. Par exemple, au Royaume-Uni, il devançait “Wake Me Up” sur le palmarès de la danse en prenant la première place.

“Un ciel plein d’étoiles” et “Hymne pour le week-end”

Si Coldplay vous appelle pour produire deux de ses meilleures chansons des derniers temps, c’est que vous avez quelque chose. Tout comme cela s’est produit avec Avicii. Chris Martin et sa compagnie l’ont recruté pour produire deux morceaux préférés du groupe britannique. L’EDM «A Sky Full of Stars» de son album Ghost Stories et le single «Hymn for the Weekend» de A Head Full of Dreams, qui mettait en vedette la superstar de la pop et la reine Coachella Beyonce.

Lonely Together ft. Rita Ora

En tant que deuxième single de leur jeu prolongé, Avicii a organisé une collaboration avec la chanteuse britannique Rita Ora. Avant la mort inattendue d’Avicii, c’était sa chanson la plus forte. Sur une bonne note, Cashmere Cat a également aidé à produire cette chanson.

“Que changerais-je en” feat. Aluna George

Aluna George a adopté une humeur introspective dans “What I I Change It To” d’Avicii. Ce morceau est aussi celui d’AVĪCI (01) sorti un an avant sa mort, le dernier qu’il ait lancé dans la vie.

Lay Me Down

Depuis son premier album, Avicii avait déjà un oeil vif pour choisir des chanteurs de haut niveau pour interpréter ses chansons. L’un d’eux était l’étudiant d’American Idol, Adam Lambert, qui a interprété l’un des plus grands singles d’Avicii, “Lay Me Down”, de son premier album studio True.

“Friend of Mine” ft. Vargas et Lagola

Sans être l’un des meilleurs de sa discographie, “Friend of Mine” est plein de nostalgie. Ce fut la dernière chanson mise en ligne sur la chaîne YouTube Avicii avant sa mort. C’était sur son dernier EP Avici (01) et a été produit exclusivement par Avicii.