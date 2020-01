Ce sont les 10 meilleurs actes de la capitale de la couronne Guadalajara

Ce 22 janvier, nous avons commencé avec d’excellentes nouvelles, car Corona Capital Guadalajara a annoncé l’affiche de son édition 2020. Et la vérité est qu’ils ont fait sauter la clôture avec la programmation qu’ils ont composée, plein d’actes très consolidés, d’autres un peu nostalgiques et des propositions très intéressantes, il y en a pratiquement pour tous les goûts et cette année ne fait pas exception.

Certains des actes qui étaient dans le dixième chapitre du CDMX se répéteront dans la capitale tapatia, comme The Strokes, Two Door Cinema Club, Nick Murphy et Miami Horror, en ajoutant quelques autres qui sont déjà de grands favoris dans notre pays, comme Kings Of Leon, The Hives, Poulains, Jake Bugg et des groupes légendaires comme Blondie.

Si quelque chose a caractérisé le festival, c’est que Au cours de deux éditions, il nous a présenté des actes vraiment uniques qui nous ont laissé de bons souvenirs, c’est pour ça que Ici, nous passons en revue certaines des meilleures présentations de la capitale de la couronne Guadalajara.

David Byrne

Le leader et le cerveau derrière les Talking Heads ont été présentés lors de la première édition de la Crown Capital Guadalajara en 2018, et au-delà de nous emmener un concert de rock avec des hits, David a monté toute une mise en scène dans laquelle il a présenté son dernier album, American Utopia. Un véritable hybride entre le jeu et un opéra rock dont on est sûr que beaucoup de ceux qui étaient sur scène à le regarder ne le surmontent toujours pas.

Matt & Kim

Eh bien, ils disent qu’il n’est pas nécessaire de monter un spectacle entier pour avoir une présentation épique et Matt & Kim en sont l’exemple parfait. Avec une seule batterie et quelques synthétiseurs, le duo de Brooklyn a fait preuve d’énergie et de passion tout au long du set court mais brutal qu’il a lancé, où ils ont joué des chansons comme “Tonight”, “Let’s Go” et même des reprises de “Thunderstruck” et “Umbrella” d’AC / DC et Rihanna respectivement. Au milieu de confettis, de ballons et de beaucoup de danse, le groupe a quitté le public Tapatio en voulant plus de fête et de danse.

Alanis Morissette

Il a déjà plu! Pour tous les chavorruqueros de cœur, la Couronne Capitale Guadalajara de 2018 a eu une énorme surprise, le retour d’Alanis Morissette dans notre pays Après presque 10 ans sans marcher dessus. Depuis que le premier accord a sonné sur la scène principale du festival, la nostalgie a été ressentie, car le chanteur – déjà avec les années ci-dessus – Il a fait le tour de toute sa discographie, où nous avons eu la chance d’écouter de vrais classiques des années 90 comme “You Oughta Know”, “Ironic”, “Hand In My Pocket” et bien d’autres.

Les tueurs

Brandon Flowers et compagnie sont toujours de qualité et leur présentation dans la première édition du festival n’a pas fait exception. En plus de venir présenter son dernier album, Wonderful Wonderful, The Killers n’allait pas quitter ses fans de Guadalajara sans écouter les chansons avec lesquelles la grande majorité a grandi et rencontré Las Vegas. Mais sans aucun doute le moment le plus retenu –En plus de son dernier spectacle à Mexico– C’est quand ils sont allés voir Daniel, un fan chanceux qui a eu la chance de jouer avec eux “For Reasons Uknown”.

Ouais ouais ouais

L’édition 2019 du Crown Capital Guadalajara nous a présenté une affiche extrêmement complète, dirigé par le Yeah Yeah Yeahs. Depuis qu’ils ont pris la scène au crépuscule, Karen O, Nick Zinner et Brian Chase nous ont emmenés dans ce monde chaotique et énergique dans lequel leurs chansons vivent Et bien, ils n’ont absolument rien sauvé parce qu’ils ont commencé “Runaway”, pour plus tard sortez l’énorme arsenal de rouleaux avec “Gold Lion”, “Zero”, “Heads Will Roll”, “Marry The Night” et bien sûr “Maps”, qui a été scandé aux poumons (et comme s’ils étaient dédiés à quelqu’un de spécial) par le public.

Tame Impala

Tame Impala est devenu l’un des groupes préférés du public mexicainEh bien, en plus des chansons que nous aimons tant, les spectacles que les Australiens vivent sont quelque chose que vous devez voir au moins une fois dans votre vie si vous aimez la musique. Avec quelques minutes de retard, Kevin Parker et compagnie ont clôturé l’édition 2019 du festival en jouant des chansons qui sont devenues des classiques instantanés tels que “On se sent comme si on ne faisait que reculer”, “Moins j’en sais, mieux c’est”, “Rêves d’Apocalypse” et “Que ça se passe” ainsi que quelques nouveaux morceaux, “Patience” et “Borderline”. UUn véritable voyage plein de visuels psychédéliques et un jeu de lumières coordonné a été ce que le groupe a mis en place.

The Chemical Brothers

Bien qu’il y ait eu relativement peu de choses que nous avions vues dans l’édition chilienne, les Chemical Brothers ont pris l’invitation pour jouer à Guadalajara et quel véritable succès. L’une des plaintes du public du CDMX était que la scène où il jouait le duo anglais était trop petite pour le spectacle qu’il avait, heureusement, cela a changé quand ils sont arrivés dans la capitale. Tom Rowlands et Ed Simons ont présenté un spectacle dans lequel des lumières stroboscopiques, des lasers et de grands écrans avec des visuels époustouflants mélangés à des rolas comme “Swoon”, “Hey Boy Hey Girl”, “Galvanize” et d’autres extraits de son dernier album studio, No Geography.

Phoenix

Phoenix est toujours amoureux et son spectacle à la Capitale de Corona Guadalajara n’a pas fait exceptionThomas Mars et compagnie mangent sur scène et savent comment amener le public à la bourse juste en étant devant eux. Bien sûr, la musique est importante et pour les fans du groupe, il y avait tout, des nfaltables rolas dans leurs concerts comme “If I Ever Feel Better”, “Lisztomania”, “Too Young”, “1901” avec d’autres plus que Je t’aime. Le leader et chanteur du groupe, comme il a toujours fait sa part en montant les tours de son et en s’aventurant vers le public tout en jouant «Ti amo di più» pour fermer son set.

Christine et les reines

Les nouvelles propositions ont également pris la main du public à Guadalajara et L’année dernière, le grand gagnant était Christine and The Queens. Malgré le léger retard de quelques minutes, le chanteur français est sorti avec six danseurs qui, comme Byrne en 2018, au-delà de simplement montrer ses chansons, elle a mis en place une performance puissante dans laquelle elle a laissé le concept prendre le devant de la scène et des chansons comme “5 Dollars” et “Saint Claude” l’accompagnaient. Peut-être que nous étions devant la femme qui peut changer la synthé pop et nous l’avons vue grâce au festival.

Sérieusement, la présentation de Christie and the Queens était une beauté. Un mélange de danse, de mise en scène et de voix de Chris 😍 # CCGDL19XSopitas pic.twitter.com/TU404l6Ikp

– SopitasFM (@sopitasfm) 11 mai 2019

Kimbra

Dans sa première aventure au Mexique, Kimbra a décidé de faire un arrêt à la capitale de la couronne de Guadalajara, qui l’a reçue à bras ouverts. Bien qu’il n’allait pas éclater la scène sur laquelle il jouait, ce n’était pas un obstacle pour le chanteur australien de montrer ce qui est fait de. Sept chansons étaient plus que suffisantes pour réaliser que nous voyions une artiste dévouée et passionnée par ce qu’elle fait, et surtout qui ne vit pas seulement d’un succès, vous savez de qui «quelqu’un que j’avais l’habitude de connaître» dont nous parlons.

Selon vous, quel a été le meilleur acte de l’histoire de la capitale de la couronne, Guadalajara?