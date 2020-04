Ce sont les 5 meilleures couvertures de Win Butler

Le 14 avril 1980 mais le grand Win Butler, que nous connaissons tous pour être le chanteur principal et l’un des esprits créatifs d’Arcade Fire. Depuis qu’il est devenu célèbre avec le groupe en 2004 avec Funeral, Il a maintenu son prestige comme l’un des musiciens les plus importants de sa génération et peut-être ces dernières années., grâce au mix sonore énorme et riche qui existe dans la discographie du groupe, puisque ils sont l’un des rares qui peuvent se permettre de jouer n’importe quoi et ils ressortiront toujours très bien.

Au fil des ans, il a continué à sortir des disques avec Arcade Fire qui sont devenus des classiques instantanés comme Neon Bible, The Suburbs et Reflektor, en maintenant toujours la qualité dans ses compositions. C’est grâce à cela qu’ils ont commencé à être respectés non seulement par les groupes qui ont grandi à leurs côtés, mais aussi par de vraies légendes de la musique comme David Bowie, Dave Grohl, Debbie Harry de Blondie, Beck et jusqu’à Aaron Paul a travaillé avec eux. Ouais Jesse Pinkman lui-même de Breaking Bad.

En 2017, les Canadiens sont revenus avec Everything Now, leur dernier album studio et depuis, on ne sait pas grand-chose de Win Butler et de sa compagnie jusqu’à présent, ce qui a annoncé sur ses réseaux sociaux qu’ils travaillaient sur le sixième album d’Arcade Fire. Autour du chanteur du groupe, il y a des choses assez curieuses, comme quand il est sorti à Vive Latino en 2014 déguisé pour voir Mikel Erentxun jouer sa version de “Il y a une lumière qui ne s’éteint jamais” par The Smiths ou quand il a exécuté les fausses versions de Daft Punk.

Mais l’une des facettes moins connues de Win Butler est son amour pour les couvertures.Eh bien, ces derniers temps (seul ou accompagné de grands invités), il a lancé ses propres versions de chansons que nous aimons tous. Mais bon, Il suffit de vous parler, nous passerons ensuite en revue certaines des couvertures que le chef d’Arcade Fire a lancées, certains attendaient peut-être et d’autres que personne ne voyait venir.

«Rebel Rebel» de David Bowir avec Kurt Vile

Ce n’est un secret pour personne que Win et les membres d’Arcade Fire sont tous deux de grands fans de David Bowie. Son rêve s’est réalisé quand le légendaire musicien anglais a joué “Wake Up” avec eux et des années plus tard, il ferait une apparition sur l’album Reflektor.

Près de quatre mois après la mort de Bowie, monsieur le majordome lors d’une fête où se trouvaient des artistes comme Charlie XCX, Bethany Cosantino et plus, l’idée lui est venue de monter sur scène avec son ami Kurt Vile, Nick Zinner y Brian Chase de Ouais ouais ouais, Jaleel de TV à la radio et le producteur Marque d’argent pour jouer le classique “Rebel Rebel”. Il ne pouvait pas rendre un meilleur hommage à l’un de ses héros.

“Heart of Glass” avec Debbie Harry de Blondie

En 2014 Arcade Fire a été l’un des principaux actes du festival Coachella, où ils présentaient le grand Reflektor. Pendant les deux week-ends que le festival a duré, le groupe a sorti quelques as du manga comme Beck jouant à côté d’eux “Controversy” de Prince, mais sans aucun doute la meilleure chose était de voir Debbie Harry avec Win Butler et compagnie jouer l’un des classiques de Blondie, “Heart Of Glass”. Une de ces couvertures qui vous font vraiment merci de rester en vie.

“Né aux États-Unis.” par Bruce Springsteen

Bien que vous ayez déjà la nationalité et que vous vous sentiez plus canadien que le sirop d’érable, le jiar jiar, Win Butler est né aux États-Unis, pour être précis à The Woodlands, Texas. Alors, quand ils l’ont appelé en 2016 pour donner un spectacle avec le groupe de jazz de Preservation Hall lors de l’événement Jam The Vote – pour sensibiliser à l’importance du vote – Il n’a pas hésité à jouer l’une des chansons les plus patriotiques de ce pays, “Born in the USA”. du chef Springsteen avec une touche jazzy et même nostalgique.

«Hotline Bling» de Drake avec Miguel et Kamasi Washington

C’est peut-être la couverture la plus étrange de cette liste, mais croyez-le ou non, c’est arrivé. En 2016 et pendant le festival Okeechobee un superband formé par Gagnez Butler, Miguel, Marcus Mumford et Kamasi Washington. Cette nuit-là, ils ont joué des chansons de groupes comme The Clash, Michael Jackson, David Bowie, The Rolling Stones, Led Zeppelin et bien plus le moment qui a attiré le plus l’attention a été quand ils ont obtenu la “Hotline Bling” de Drake -Oui, la chanson meme-, et la vérité est qu’ils n’avaient rien de mal.

Le mashup entre “Jesus Walks” de Kanye West et “Loser” de Beck

Beaucoup se souviendront qu’en plus de nous offrir de superbes pistes avec Arcade Fire, bonne victoire bat les pistes de mixage derrière les platines. Son pseudonyme de DJ est Microsoft98 et sous ce nom, il parcourt le monde pour commencer à danser. Cependant, quand le combat entre Kanye West et Beck a eu lieu en 2015, il a décidé de faire preuve de créativité.

Tout ce procès qui démange quand le rappeur a fait une crise de colère après que le güero a reçu le Grammy du meilleur album de l’année et non sa camarade Beyoncé–, M. Butler a essayé de briser la tension entre eux pour créer un mashup avec deux des chansons de bannière des deux, “Jesus Walks” et “Loser”. Peut-être qu’il ne pouvait pas lisser les bords rugueux lors du mixage de ces chansons, mais il a clairement indiqué que les deux pouvaient coexister dans la même chanson.