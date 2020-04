Ce sont les 5 meilleurs concerts de l’histoire de Daft Punk

Daft Punk n’a même pas besoin d’être présenté. Ce sont les robots légendaires, ce sont les créateurs d’EDM et deux des meilleurs producteurs du monde. C’est le groupe qui n’est jamais resté au même endroit, établissant des standards de qualité et d’évolution.

Daft Punk a fait deux tournées exactement au cours de sa carrière. Un en 1997 pour promouvoir leur premier album Homework, et un en 2007 pour présenter au monde le légendaire Alive 2007, qui a commencé avec la performance emblématique de Coachella en 2006. Depuis, ils sont apparus au hasard, à des moments où tout le monde nous aimerions être. Comme dans cette paire de concerts en 2009 à Duesseldorf f et Berlin, Allemagne.

Pour être exact, Daft Punk a donné 71 concerts dans toute son histoire. Un tout petit nombre comparé à la grandeur de son travail. Par conséquent, il est temps de regarder de près ce qu’ils ont fait sur scène et de choisir finalement leurs meilleures performances live. Sans les laisser attendre, c’est parti:

Les 5 meilleurs concerts de l’histoire de Daft Punk

Nous devons remercier ce duo de musique électronique pour l’un des sets les plus inoubliables de l’histoire de Coachella et du monde de la musique. Au fil de l’histoire, plus de 40 000 personnes ont réussi à pénétrer dans le Sahara Store d’une capacité de 10 000 personnes lors de cette édition 2006 pour assister à des DJ français établissant une nouvelle norme pour les concerts en direct.

Ce moment est considéré par beaucoup comme le début de l’EDM et l’un des moments les plus importants de l’histoire de la musique électronique. Ils ont changé la perception de ce qu’est un concert de danse électronique en direct. A la fois pour son spectacle visuel et pour sa manière de mixer. Cette nuit-là, tout a changé. Pas pour rien ce concert se retrouve dans tous les comtes des meilleurs concerts de l’histoire.

Glastonbury – 1997. Worthy Farm, Pilton, Royaume-Uni

Dans l’édition 1997, mieux connue comme “l’année de la boue” grâce à la chute des pluies torrentielles quelques jours plus tôt, Daft Punk mega a tiré au sort un concert aux proportions épiques. 10 ans avant Alive 2007, les Français avaient déjà entre les mains un set assez bien préparé. Plein de visuels futuristes et de très, très bonne musique. La célèbre tente de danse de Glastonbury a été l’un des premiers scénarios à voir émerger des robots.

Crise en Afghanistan – 2001. Fabric, Londres, Royaume-Uni

Pour ce concert, nous sommes restés au Royaume-Uni mais nous avons devancé toute la tournée des devoirs de 1997. Pouvez-vous imaginer un concert de Daft Punk et Gorillaz? Eh bien, c’est arrivé. Afin de collecter des fonds pour les victimes des attaques militaires en Afghanistan, les deux gangs les plus massifs se sont réunis à Londres pour faire de leur mieux à l’époque.

Il s’agissait d’un DJ Set, nous savons que, cependant, il aurait été l’un des concerts les plus chauds des Français. Et la vérité est que comment cela ne peut-il pas être avec les mélanges qui ont fait Basement Jaxx, Cassius et leurs grands classiques jusqu’à présent. Surtout, sachant que Damon Albarn et Jamie Hewlett iront là-bas pour jouer les meilleures chansons de Gorillaz.

Tous les bénéfices du concert sont allés à la Croix-Rouge et à son équivalent musulman, le Croissant-Rouge, pour aider ceux dont la vie a été dévastée par les attaques américaines.

Eurockéennes – 2006. Presquîle de Malsaucy, Belfort, France

Jouant pour 100 000 personnes, quelques jours seulement après leur spectacle à Coachella, les Français sont retournés dans leur pays d’origine pour présenter à leurs compatriotes le plus grand projet d’électronique français de l’histoire à ce jour. Clôturant la nuit après des actes comme The Strokes (où ils rencontreraient Julian Casablancas pour éventuellement collaborer sur “Instant Crush”), Arctic Monkeys, Morrissey et Deftones, Daft Punk a donné l’un des meilleurs concerts électroniques que la France ait jamais vus.

Daft Punk- 2007. Palacio de los Deportes, Mexico, Mexique

Oui, vous deviez le mettre et le voici. Vivez dans nos mémoires et dans la culture de tous les amateurs de musique électronique au Mexique. Que vous y soyez ou non, ce concert est et restera l’épicentre de milliers de conversations lors de fêtes et de rencontres de mélomanes mexicains.

Bien que Daft Punk ait donné d’autres concerts tels que celui au Makuhari Messe International Exhibition Hall au Japon, rendu plus que tout par l’atmosphère que le public lui a donné, les Mexicains sont connus dans le monde entier pour avoir le meilleur désordre désordonné. Nous sommes connus comme l’un des meilleurs publics au monde, et leur présentation Alive 2007 n’était en aucun cas l’exception. Leurs chansons étaient aimées, chantées et dansées avec euphorie au Palacio de los Deportes.

La pyramide qui abritait les robots lors de leur dernière tournée s’est éclairée sous le dôme pour montrer au Mexique le nouveau chemin que la musique électronique allait emprunter.

Pylône!: Daft Punk – 2010. Madison Square Garden, New York, États-Unis

Cette performance est ici non seulement parce que c’était la dernière fois que Daft Punk jouait une scène, mais parce que c’était avec le groupe bien-aimé et bien-aimé Phoenix. Lors d’un des concerts de la tournée de Wolfgang Amadeus Phoenix, le groupe français a brisé la foule dans l’euphorie en allant jouer “Harder, Better, Faster, Stronger” et “Around The World”. Pas plus. Ils n’en avaient pas besoin. Clairement, le public est devenu fou et a apprécié un bon mashup entre Thomas Mars et les robots.