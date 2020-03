Ce sont les actes incontournables de Pa’l Norte 2020

Dans l’un des festivals les plus impressionnants du pays, les genres et les propositions ne peuvent être plus différents, et la constante devient la qualité de chaque spectacle dans les huit scènes qui créent l’expérience de Pa’l North.

Il Parc Fundidora Vous verrez une ligne enviable qui ne fait rien de mal, mais il sera temps de décider entre regarder un acte au lieu d’en voir un autre, et que ce soit pour le plaisir personnel, pour vouloir danser au lieu de déchirer ou parce que vos amis va inévitablement tirer pour voir un groupe qui attend depuis des années, Nous expliquons ici les dix actes que vous ne pouvez pas manquer pour dire que vous êtes allé à Pa’l Norte 2020.

Les coups

Le groupe qui a sauvé le rock au cours des deux mille personnes sur la base de riffs mémorables et de paroles emblématiques fera ses débuts le mois prochain, de sorte que l’ensemble qu’ils apportent plein de succès et quelques nouvelles chansons seront modifiés après la sortie. Ce sera l’une des dernières occasions de profiter d’un ensemble nostalgique de Casablancas et de la compagnie, avec son premier spectacle de l’année au Mexique, qui servira à fixer des attentes élevées pour ses autres présentations.

Nous ne nous lasserons jamais d’écouter encore et encore les chansons qui sont dans la bande originale de nos vies, et les Strokes ont tout: des chansons à danser, à pleurer et des chansons imbattables, comme celle-ci, pour être dans un festival avec des amis:

The Whitest Boy Alive

Personne ne s’attendait à revoir ensemble ces Européens après cinq ans de séparation. Ils ont eux-mêmes reconnu l’année dernière qu’en raison de problèmes d’oreille d’Erlend, ils joueraient certains sets au coucher du soleil en 2020, mais il semble qu’ils étaient très excités et apportent déjà une tournée complète, et un excellent single récemment sorti.

Nous ne savons pas quand nous verrons une réunion des Whitest (oui, ils viennent d’être nommés sur leur Instagram), alors vous devez profiter de l’affection qu’ils ont montrée au Mexique, car hier, ils sont venus jouer dans les Rome Records, et qui sait quoi d’autre ils nous donnent pendant leur séjour ici.

Tame Impala

Le changement de cap de ce groupe australien nous excite beaucoup. La psychédélique avec un travail infatigable sur les synthétiseurs de The Slow Rush fera d’elle l’un des premiers à être témoin de la liste renouvelée de chansons que Kevin Parker a créées et produites.

Il y a une occasion de danser et de headbange avec Tame, dans un numéro live qui ne manque pas d’élément par rapport à son dernier album.

Papa Yankee

Oui, le reggaeton a conquis le monde. Si vous êtes toujours dans le déni, nous vous invitons à voir le doyen du genre dans un perreo massif, car nous nous autoriserons à profiter des chansons portoricaines qui ont disparu depuis des années lors des fêtes et chantons DES-PA-CITO et avec des milliers de des dizaines de participants, comme nous l’avons expliqué précédemment.

Monterrey deviendra très latin avec l’une des chansons les plus réussies de tous les temps, il sera sûrement impressionnant de chanter ceci:

Andrés Calamaro

L’auteur-compositeur-interprète argentin est dans notre répertoire de classiques, et il vit de et pour la musique depuis des décennies. Que ce soit dans des ballades à venir ou avec des chansons plus dansantes, il a une force narrative comme peu d’autres, et le format du festival est imbattable pour que ce soit une présentation épique.

Bohème mais aussi gai, imaginez simplement écouter un public assourdissant chanter des bijoux comme celui-ci:

MGMT

Près de vingt ans de ce projet psychédélique qui a créé les deux hymnes, mais aussi voyagé vers l’introspection avec des aphorismes accablants que nous aimons. Il y a moins de deux ans, ils nous ont donné un classique contemporain avec le Little Dark Age, et s’ils ne les ont pas vus lors de cette tournée, c’est maintenant pour attraper le bon voyage de ces Américains.

Rodrigo et Gabriela

Ces Mexicains ont déjà le statut de légendes sur plusieurs tribunaux. Le résultat éclectique du mélange de leurs influences leur a donné un cachet distinctif à travers cinq albums studio, et ils viennent à la toute nouvelle Mettavolution, lauréate du Grammy il y a quelques semaines.

La performance en direct est de laisser quiconque la bouche ouverte, avec une précision et une vitesse inexpliquées, nous vous recommandons donc d’être attentif à ce spectacle.

Juanes

Ce qui est étonnant avec cette présentation de Juanes, c’est qu’il sera le seul artiste à apparaître dans deux formats différents: groupe complet et set acoustique. Des ballades sincères ou de belles coupes sont un élément essentiel de la fête du Nord, nous vous laissons donc le choix du format dans lequel vous préférez le voir.

Le Colombien est généralement invité ou invité à des collègues, donc le voir dans un festival dans le pays qui est sa résidence secondaire est presque obligatoire, car cela peut toujours nous surprendre.

Seth Troxler

Électroniquement, le festival royal nous apporte un luxe avec un DJ classique qui a dépassé plusieurs listes du top mondial, fondateur de plusieurs labels et originaire du Michigan. Un collage de tech house, minimal et techno servira à danser l’énorme discographie de ce vétéran, et nous vous laissons un superbe set pour les préparer au zapateo:

Alejandro Fernandez

Nous sommes extrêmement curieux de voir le Potrillo en dehors de sa zone de confort, car nous en savons vraiment tous plus que quelques chansons et parce que la réponse du public peut être incroyable. Comme nous avons beaucoup à dire aux générations futures, nous devrons faire demi-tour dans son émission pour porter un toast avec une tequila et crier (parce que dans les ranchs on ne peaufine pas si bien) «Comme qui perd une étoile» et «Travelling Cloud».

Et si cela ne suffisait pas, il présente sa première de «Lullaby of Stars» de Zoé, avec tout et mariachi. Seguritititito le chante. Voici la vidéo.

