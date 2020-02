Ce sont les B2B les plus attendus de l’EDC Mexico 2020

Dans l’infinie créativité des DJ, l’émergence du format Dos à dos (abrégé en B2B) ajoute une nouvelle dynamique à n’importe quel ensemble live. L’idée est que deux DJs montrent leurs compétences «platine contre platine», avec des défis auditifs concernant les mélodies et les battements qu’ils lancent à l’autre DJ pour utiliser leur technique et leur catalogue., à une occasion unique où ils cherchent à montrer leur meilleure version … et bien sûr, nous verrons ce format dans le EDC Mexico 2020. (Au fait, Par ici nous vous laissons les horaires officiels).

Il EDC Cela apportera à notre pays plusieurs B2B qui seront une célébration de certains genres spécifiques, nous vous recommandons donc ces présentations. Alors allez-y car ce sont vraiment des présentations incontournables. Gaspiller du talent pur et de bonnes rayures – en général.

Sage Armstrong B2B Lucati

Ce B2B sera une célébration de la maison. D’une part, un DJ montante comme Sage Armstrong, signé sur Fools Gold Records, qui joue avec des rythmes qui swinguent dans le genre, et d’autre part, Lucati, avec une décennie de production et un état d’esprit qui tourne autour Tout tourne autour de la musique. Les deux DJ viennent des États-Unis pour cette édition d’EDC, dans laquelle ils mettront à l’honneur ce morceau de Lucati, puisque tout se passe sur la house sur scène:

TIMMY TRUMPET B2B W&W

Pour zapper sans pause, deux projets intenses sont dans les commandes pour augmenter les battements par minute. Avec le travail caractéristique de W&W dans les gouttes accompagné des mélodies métalliques de Timmy Trumpet, ce B2B promet de ne pas donner de repos, car, en plus, ils ont suffisamment collaboré à la création d’hymnes pour danser dans un stade. Allons-nous écouter une version spéciale de ce bijou à l’EDC Mexico 2020?

LUJAVO B2B FANCY FOLKS

Dans un B2B qui montre que le romantique et les rythmes ne se combattent pas, le natif de Monterrey Lujavo rencontrera ses collègues Fancy Folks derrière les platines. Le duo prétend se détacher des genres, nous serons donc attentifs à l’inattendu, bien qu’ils partagent une certaine prédilection pour les pianos et les drops intenses, comme on l’entend dans ce remix:

GIAN VARELA B2B ARGÜELLO

Le travail de cette paire de producteurs est orienté vers le moombathon et le reggaeton, donc ceux qui cherchent à voir un B2B pas si conventionnel peuvent en être témoins dans cet ensemble. Varela panaméen et Argüello colombien apporteront une représentation latine au B2B de cetteEDC Mexico 2020, montrant également que ces genres gagnent du terrain sans crainte.

Rendez-vous à EDC Mexico 2020! Billets ici