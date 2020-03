Ce sont les concerts et festivals au Mexique qui ont été reportés (ou annulés) par le coronavirus

Depuis quelques semaines maintenant, et comme mesure de prévention de la propagation du coronavirus (COVID-19), dans diverses parties du monde, de grands festivals de musique tels que Coachella, Lollapalooza, SXSW, entre autres, en plus des concerts programmés dans différents pays. Biensûr que Le Mexique n’a pas été l’exception, Eh bien, pendant quelques jours, plusieurs artistes et groupes ont commencé à descendre du bateau que beaucoup d’entre nous attendaient avec impatience en 2020.

Des festivals comme Pa’l Norte, Hellow Festival, Cumbre Tajínet des concerts que les artistes aiment Tame Impala, MGMT, Rodrigo et Gabriela, entre autres, ils avaient des programmes dans notre pays, ont été reportés à la fin de l’année ou certains ont été définitivement annulés. Et oui, il devrait encore être confirmé si ceux qui sont prévus pour avril continuent de figurer ou de rejoindre la liste.

Pour être tous sur le même canal, ici nous vous laissons la liste des événements musicaux au Mexique qui ont été affectés par l’arrivée de l’épidémie de COVID-19 dans le pays, dans laquelle nous détaillons l’état actuel du concert / festival et la nouvelle date à laquelle ils auront lieu (s’il y en a un). Nous vous recommandons de garder un œil sur cette publication, car elle sera mise à jour au fil des jours.

Festivals

North Pal 2020

Le plus grand festival de Monterrey, et qui aurait lieu les 20 et 21 mars, a été reportée au deuxième semestre 2020 en raison d’un coronavirus. Il n’y a toujours pas de date confirmée et on ne sait pas si tout le talent du cartel y participera.

Hellow Festival

Le festival de Monterrey, qui aura cette année sa première édition sur CDMX, prévue pour le 28 mars, a annoncé que l’événement sera en tournée et aura lieu le 14 novembre 2020 dans le même lieu (Bicentennial Park).

Sommet de Tajín

Les activités ont été annulées jusqu’au troisième jour en raison de l’épidémie de coronavirus, mais mieux vaut tard que jamais.

Cérémonie

Le festival qui se tiendra cette année au CDMX, a annoncé qu’en raison de l’urgence sanitaire, il avait reprogrammé son édition 2020. La date sera bientôt mentionnée et les billets déjà achetés seront valables pour cela.

Sway

Comme les autres festivals mentionnés ci-dessus, le swing 2020 a été reporté. Le festival qui aurait lieu ce 28 mars aux Jardines de México à Morelos aura lieu le 10 octobre au même endroit. Tous les billets achetés précédemment seront valables pour la nouvelle date.

Concerts

Tame Impala

Kevin Parker ne pourra pas offrir le spectacle qu’il avait prévu au Foro Sol du CDMX, le 19 mars, avec MGMT et Clairo. Cependant, l’événement ne sera que reporté et de nouvelles dates seront annoncées dans les prochains jours. Les billets déjà achetés seront valables pour la nouvelle date.

Avis important:

Le spectacle Tame Impala + MGMT au Foro Sol, CDMX le 19 mars est reporté.

Les informations sur les nouvelles dates seront partagées dans les prochains jours. Les billets achetés précédemment peuvent être utilisés pour ces nouvelles dates. https://t.co/lcm4GH1dNB

– Eco Live (@ecoenvivo_) 15 mars 2020

MGMT

Et en parlant de, MGMT a également annoncé via son compte Twitter que les dates au Mexique qu’elle avait programmées à Monterrey, Guadalajara, Puebla et CDMX sont reportées jusqu’à nouvel ordre., il recommande donc à ses fans de bien conserver leurs billets pour les utiliser aux nouvelles dates.

Rodrigo et Gabriela

Bien qu’ils aient annulé leur participation à Vive Latino, le duo mexicain avait une date prévue au Teatro Metropólitan pour ce 18 mars, qui a été reportée jusqu’à nouvel ordre, qui sortira probablement dans les prochains jours.

Nous sommes très tristes d’annoncer que nos concerts au Mexique ont été reportés. pic.twitter.com/ekypPlJdBd

– Rodrigo et Gabriela (@rodgab) 14 mars 2020

Favoriser le peuple

Le groupe américain dirigé par Mark Foster a clairement indiqué que les spectacles qu’il avait programmés au Mexique ont été annulés. C’est du moins ce qu’ils nous ont expliqué par une déclaration qu’ils ont écrite en espagnol, dans laquelle ils recommandaient aux gens de rester en sécurité jusqu’à ce que la situation des coronavirus s’améliore.

Kacey Musgraves

Kacey Musgraves a annoncé en mai dernier son premier concert au Mexique, qui aurait lieu le 21 mars à El Plaza Condesa. Cependant, la chanteuse américaine a annoncé qu’en raison de l’urgence sanitaire mondiale des coronavirus, sa présentation devra attendre encore un peu. La nouvelle date de Kacey sera annoncée bientôt et les billets achetés seront valables pour cela.

L’arrêt de «Oh, What a World: Tour» à Mexico le 21 mars est reporté par prudence. Dès que nous aurons finalisé la nouvelle date, je partagerai les informations sur le spectacle mises à jour et tous les billets seront honorés en conséquence. Je suis tellement déçu et désolé pour tout inconvénient. Merci! À plus!

– K A C E Y (@KaceyMusgraves) 15 mars 2020

Portugal. L’homme

Le groupe américain a également était l’un des groupes qui ont quitté le bateau Vive Latino 2020 quand ils ont annulé leur présentation en raison d’un problème de coronavirus. Mais pas seulement là, puisqu’ils l’ont aussi fait avec un concert qu’ils avaient programmé à Guadalajara le 17 mars. (Au fait, ils peuvent demander un remboursement à partir du 18 mars).

TenciónAttention 🚨

Le concert du Portugal. L’Homme au Théâtre Diana de Guadalajara ce 17 mars est annulé

Vous pouvez demander le remboursement de vos billets à partir du 18 mars. pic.twitter.com/P933wIx8Lz

– Ocesa Total (@ocesa_total) 15 mars 2020