Ce sont les disques reportés par le coronavirus

Comme des dizaines d’industries, la pandémie de coronavirus a fortement affecté le divertissement et, en particulier, la pandémie de musique. Pour des raisons évidentes, tous les concerts et festivals ont été annulés et / ou reportés, laissant un vide dans le cœur des artistes et des fans du monde entier. Cependant, cet écart s’est progressivement comblé avec les efforts de centaines de musiciens pour se rapprocher de leurs fans à travers des concerts virtuels et de nouvelles sorties musicales. Malheureusement, et en raison de circonstances particulières, de nombreux autres artistes ont dû reporter la sortie de leurs albums le cœur brisé. Ici, nous vous laissons la liste des projets que nous devrons attendre un peu plus longtemps pour entendre:

Lady Gaga – Chromatica

Le sixième album de Lady Gaga devait sortir le 10 avril, mais le chanteur et producteur américain a annoncé que ce ne serait plus le cas. Sans fixer de nouvelle date de sortie officielle, Gaga a déclaré: “Il ne semble pas juste de sortir cet album avec tout ce qui se passe avec cette pandémie mondiale.”dit-il dans un communiqué. Au lieu de cela, je préfère que nous passions ce temps à nous concentrer sur la recherche de solutions. » Les concerts de Gaga à Las Vegas entre avril et mai ont été suspendus, bien que ses spectacles de Chromatica Ball pour cet été soient toujours programmés.

Sam Smith – Pour mourir pour

Le troisième album de Sam Smith, To Die For, a été déplacé vers une sortie le 5 juin de sa date originale du 1er mai. Smith a été l’un des rares artistes à ne pas avoir directement blâmé le coronavirus comme raison principale, mais il n’est pas non plus fou de le supposer. Elle a également récemment publié en ligne qu’elle ne se sentait pas en bonne santé en ce moment.

Je suis tellement ennuyeux quand je suis malade. J’aimerais être cette personne qui a souffert silencieusement et patiemment. Je ne suis pas humain, je ne me tais pas à ce sujet 😭😩🤢💦🤯🧘🏻‍♂️

– Sam Smith (@samsmith) 19 mars 2020

Jarvis Cocker – Au-delà du pâle

Jarvis Cocker a reporté la sortie de Beyond the Pale, le premier album de son nouveau groupe JARV IS en raison de COVID-19. Leur sortie d’album était initialement prévue pour le 1er mai, mais sortira désormais le 4 septembre via Rough Trade. “C’est un frein d’avoir à faire ces changements, mais nous sommes sûrs que vous comprenez pourquoi ils sont nécessaires”, a écrit Jarvis, ajoutant: “Nous cherchons des moyens de faire une sorte d ‘” action virtuelle “sur Internet. Tu nous manques!”.

HAIM – Women in Music Part III

Haim a retardé la sortie de son troisième album studio, Women in Music Part III, qui devait initialement sortir le 24 avril et a été reporté sans date fixe. Dans une déclaration en ligne, le trio était triste. “Nous discutons tous les jours depuis des heures de notre prochain album et de la façon dont nous voulons vous le présenter”, ont-ils déclaré. “En raison de tout ce qui se passe avec COVID-19 et de la nature changeante des politiques de voyage et de quarantaine dans le monde, nous avons décidé qu’il était préférable de reporter la sortie de Women in Music Part III pour plus tard cet été.”

pic.twitter.com/COdZyUoRFn

– HAIM (@HAIMtheband) 23 mars 2020

Alicia Keys – ALICIA

Alicia Keys devait sortir son nouvel album, ALICIA, le 20 mars. Un album qui comprendrait leurs singles “Underdog”, “Time Machine” et “Show Me Love”. ALICE serait devenue son premier album depuis 2016. Cependant, en raison de l’épidémie de COVID-19 et des conseils pour que tout le monde puisse s’isoler, Alicia a annoncé que son album serait retardé jusqu’au 15 mai.

Willie Nelson – Première rose du printemps

Le prochain album de Willie Nelson, First Rose of Spring, sera retardé. Initialement le 70e album solo de la légende du pays, il sortirait le 24 avril, mais se poursuivra jusqu’au 3 juillet. Nelson a déjà sorti sa version de “Our Song” de Chris Stapleton ainsi que la chanson titre de l’album, “First Rose of Spring”. Cela a marqué la première sortie de la légende après avoir remporté le Grammy 2020 de la meilleure performance solo country pour la chanson-titre de son album 2019, “Ride Me Back Home”.

“Vous m’avez regardé se défaire et vous m’avez remis en place.” Le nouvel album arrive maintenant le 3 juillet, mais écoutez la nouvelle chanson “Our Song” écrite par Chris Stapleton MAINTENANT et partagez-la avec quelqu’un dont vous avez besoin “comme un chanteur a besoin d’une chanson”. https://WillieNelson.lnk.to/OurSong

Publié par Willie Nelson le mardi 24 mars 2020

Declan McKenna – Zéros

“Désolé si cela semble être une mauvaise nouvelle, mais ce n’est pas le bon moment, merci d’avoir compris xx”, McKenna a dirigé l’annonce en annonçant que son nouvel album Zeros était reporté. Le deuxième album du musicien devait initialement sortir le 15 mai, mais sortira maintenant trois mois plus tard le 21 août..

Mise à jour Re: Sortie d’album / concerts à venir.

Désolé si cela vous semble être une mauvaise nouvelle, mais ce n’est pas le bon moment, merci d’avoir compris xx pic.twitter.com/SVKj6wCQfH

– Declan McKenna (@DeclanMcKenna) 24 mars 2020