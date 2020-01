Ce sont les disques vinyles les plus vendus de la décennie

À mesure que la technologie progresse, la musique marche main dans la main avec elle, nous pouvions à peine comprendre l’un sans l’autre. Tout au long de ces années, nous avons vu que les formats dans lesquels nous écoutons nos chansons préférées ont évolué, de la cassette au CD et au MP3, mais celui qui refuse catégoriquement de mourir est le bien-aimé et vénéré par beaucoup, disque vinyle.

Dans cette décennie, nous avons vu la résurgence (ainsi que le Phoenix) de ce format, à tel point que pratiquement aujourd’hui tout artiste important (pour se donner un avant-goût ou pour faire plaisir à ses plus grands fans) lance les éditions vinyle de ses albums, même si, bien sûr, certains ont volé dans des magasins de disques et d’autres sont à plat en attendant qu’un mélomane le ramène à la maison, C’est pourquoi nous vous disons ici quels étaient les disques vinyles les plus vendus au cours de ces 10 années.

Lana del Rey – Né pour mourir

En 2012, Miss Lana del Rey a créé son premier album Born To Die, avec lequel il a commencé à se positionner comme l’un des artistes les plus importants de la décennie. Dans les 12 rolas qui sont à l’intérieur du disque, certains comme certains ont été laissés à la postérité “Jeux vidéo”, “Blue Jeans”, “Summertime Sadness” et la chanson du même nom. Pour la chanteuse, cela a également signifié un énorme succès commercial, et en ce qui concerne le vinyle en près de 10 ans, elle a réussi à vendre environ 283 000 exemplaires dans le monde.

Miles Davis – Kind Of Blue

À la surprise de beaucoup, certains artistes légendaires figurent sur la liste des vinyles les plus vendus de la décennie et nous avons commencé avec Miles Davis. Le musicien de jazz a sorti cet album en 1959 et pour le genre cela signifiait une révolution, grâce à la composition sous formes modales, ce qui lui a permis d’élargir la possibilité de faire des mélodies à partir d’une seule note. C’est l’album le plus vendu de Davis et dans l’histoire du jazz, mais entre 2010 et 2019, il a vendu la quantité négligeable de 286 mille exemplaires.

Fleetwood Mac – Rumeurs

Sans aucun doute l’un des albums les plus importants de la carrière de Fleetwood Mac était Rumors of 1977. Malgré les conflits internes, le groupe a réussi à prendre de l’avance et dans la tentative de créer l’une des meilleures œuvres de l’histoire de la pop avec des thèmes qui sont devenus des classiques tels que “Dreams”, “Don’t Stop” et “You Make Loving Fun”. Depuis les années 70, c’était un best-seller, mais au cours de ce siècle, 304 000 disques vinyles du disque de ce groupe ont été vendus.

The Beatles – Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band

Comme vous pouvez l’imaginer, ce ne sera pas la première fois qu’ils voient les Beatles sur cette liste. En 2017, le Lonely Hearts Club Band du Sgt Pepper, l’un des albums les plus innovants et fructueux de la course du quatuor de Liverpool Il a eu 50 ans, c’est pourquoi – et grâce à une réédition publiée avec des coups jamais entendus auparavant – que près 313 000 personnes l’ont acheté pour écouter des classiques comme «Lucy In The Sky With Diamonds», «With A Little Help From My Friends» et «A Day In The Life».

Michael Jackson – Thriller

Malgré tout ce qui a été dit sur la vie personnelle de Michael Jackson, nous ne pouvons pas nier que Thriller est l’un des meilleurs disques jamais. Depuis que “The King of Pop” l’a lancée en 1982, c’était un best-seller et une critique, grâce à de vrais rolones qui sont restés pour l’immortalité comme la chanson homonyme, “Billie Jean”, “Beat It” et même “The Girl Is Mine” avec Paul McCartney, et au 21e siècle, il n’a pas cessé de se vendre comme des petits pains, car 334 mille exemplaires ont préféré écouter ce disque dans une platine.

Amy Winehouse – Retour au noir

L’une des morts qui a secoué le monde au cours de ce siècle a été celle de la chanteuse Amy Winehouse en 2011, des années avant sa mort, il nous a donné ce qui, pour beaucoup, est le meilleur album de toute sa carrière, Retour au noir. Dans ce document, la chère Amy nous a montré des rôles puissants et personnels comme “Rehab”, “You Know I’m Not Good” et “Love Is a Losing Game” qu’elle était l’une des voix les plus uniques que nous devions entendre. Après sa mort, les ventes de leurs disques ont grimpé en flèche et le vinyle n’a pas fait exception, puisque 351 000 personnes l’ont acheté à nouveau.

Bob Marley et les Wailers – Légende

Bob Marley est une véritable icône de la musique, tout au long de près de 13 ans de carrière, il a réussi à imprégner profondément tous ses fans et pas tellement son message d’amour et de paix. Legend est une compilation de grands succès que la légende du reggae a lancés pendant tout ce temps et est connu pour avoir les chansons les plus importantes de toute sa discographie, telles que “Is This Love?”, “Pourriez-vous être aimé”, “J’ai tiré sur le shérif”, “Buffalo Soldier” et de plus. Au cours de ces dix années, ce discazo a réussi à vendre 364 000 exemplaires dans le monde.

Soundtrack Guardians Of The Galaxy: Awesome Mix Vol.1

En 2014, Marvel et Disney nous ont présenté un nouveau groupe de super-héros qui a attiré l’attention parce qu’ils étaient totalement différents de ce que nous avions vu, The Guardians of the Galaxy. Une partie du succès du film a été les grandes bandes sonores des années quatre-vingt, ils ont mis en place, parce qu’il avait tout, de “Moonage Daydream” de David Bowie, “I Want You Back” de The Jackson 5, “Cherry Bomb” de The Runaways et des rolas qui sont devenus emblématiques grâce au film, comme “Hooked on a Feeling” de Blue Swede. Afin de ne pas perdre l’habitude et d’entrer dans l’ambiance des années 80, 367 mille personnes ont décidé d’acheter la bande originale sur vinyle.

Pink Floyd – Le côté obscur de la lune

C’était peut-être l’un des albums les plus prévisibles de la liste, mais Il est impressionnant de penser que 46 ans après sa sortie, les fans de Pink Floyd et les mélomanes en général préfèrent avoir cet album en vinyle plutôt qu’en CD. Et nous ne les blâmons pas, car en plus d’avoir la qualité sonore de ces années et rolas comme “Breathw”, “Time”, “Money” et “Us And Them”, l’avoir dans ce format et pouvoir apprécier l’art sur la couverture est un vrai luxe que 376 mille personnes se sont donné au cours de ces 10 années. Un véritable joyau de la musique.

Les Beatles – Abbey Road

Maintenant oui, la première place revient à John Lennon, George Harrison, Paul McCartney et Ringo Starr. 2019 en plus d’être la fin de la décennie, fC’était l’année où Abbey Road –Le dernier album enregistré par les Beatles– tourné un demi-siècle de vie. C’est pourquoi ils ont sorti une réédition avec un mix totalement remasterisé par Giles Martin (fils du légendaire George Martin) dans lequel on pouvait entendre des versions améliorées de “Come Together”, “Something”, “Here Comes The Sun”, “Oh! Darling »et bien d’autres. Le vinyle était le format que tous les fans cherchaient à célébrer et cela a été remarqué, car les Fab Four se sont vendus à environ 558 000 exemplaires dans le monde..