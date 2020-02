Ce sont les femmes qui participeront au Vive Latino 2020

Tout au long des 20 ans d’histoire de Vive Latino, La présence féminine sur l’affiche du festival est inévitable, ce qui est apprécié car ils font des choses très intéressantes. Il est révolu le temps où il était assez rare de voir tous ces rockers jouer dans l’une des scènes, cependant, la participation des femmes dans les scénarios montés à proximité du Foro Sol n’est toujours pas suffisante.

Mais ne vous inquiétez pas, cette année, les organisateurs ont décidé de mettre des actes qui méritent sans aucun doute d’être avec d’autres noms de chonchos, bien que nous espérons voir plus de filles en tête d’affiche dans les prochaines éditions. C’est pourquoi nous passerons en revue chacune des dames qui joueront dans l’édition 2020 de Vive Latino, bien sûr, en laissant de côté certains projets qui ont des femmes dans leurs rangs comme The Cardigans, Rodrigo et Gabriela, Valsian entre autres.

L’avertissement

Commençons par les plus jeunes femmes de l’entente. The Warning est un groupe de hard rockc formé par les sœurs Ale, Pau et Dany, qui sont devenues célèbres pour avoir viralisé sur YouTube leurs reprises à de grands groupes de rock comme AC / DC, Guns N ’Roses et plus encore quand elles étaient juste des filles. Des années plus tard, ils ont continué à donner beaucoup à leurs instruments et grâce à un financement participatif, ils ont réussi à enregistrer leur premier disque, XXI Century Blood. Ensuite, ils ont enregistré leur deuxième album et maintenant ils seront présents à Vive Latino pour amener tout le monde au rock tôt.

Bratty

Avec seulement 16 ans, Jenny Juarez –mieux connu sous le nom de Bratty– montera sur la scène de Vive Latino pour la première fois. Cette fille a commencé à écrire ses chansons à Culiacán, Sinaloa vers 2017 et obtenir progressivement un nom dans la scène indépendante. Avec un seul album, Delusión, qu’il a produit et enregistré de façon artisanale, Bratty est devenu l’une des propositions les plus cool de la scène grâce à ce son pop avec une touche garage qui se combine avec sa voix douce et ses paroles nostalgiques. Si vous voulez voir une artiste totalement nouvelle, elle est l’option.

Fleur amère

Ouais Nous savons que ces derniers mois, le monde a connu Flor Amargo pour les déclarations qui ont été rejetées et surtout pour les mèmes, mais Emma Mayte Carballo – comme on l’appelle en fait – prendre une vie dans la musique. Maintenant et après quelques années à repenser son chemin, la chanteuse sera pour la première fois au festival pour présenter sa proposition pleine de théâtralité et le mélange des genres musicaux. Si vous voulez vraiment savoir de quoi parle la katartik-pop dont vous parlez tant, vous ne pouvez pas manquer son spectacle à Vive Latino 2020.

Ultra Girl

Ces dernières années, un grand nombre d’artistes ont émergé qui entrent dans le R&B et le combinent avec des rythmes froids. Un des drapeaux de ce mouvement est Miss Girl Ultra, bien qu’elle ait une carrière très courte, grâce à quelques singles et surtout à son premier album, Goodbye, a bien fait comprendre que son succès n’était pas éphémère, il était là pour rester. L’année dernière, il a sorti un nouvel album intitulé New Aires où des artistes tels que Ximena Sariñana et Cuco collaborent, ce qui, nous en sommes sûrs, l’aidera à conquérir le public du festival..

Silvana Estrada

Bien que la carrière de Silvana Estrada ait commencé à décoller il y a quelques années, sa relation avec la musique a été assez intense et n’est pas nouvelle du touta. Elle est la fille de musiciens et de lauderos de Veracruz, et dès son jeune âge, elle s’est rendue à New York pour y étudier et y forger une carrière, qu’elle a accomplie lorsqu’elle a commencé à jouer avec le célèbre musicien de jazz, Charlie Hunter. Après avoir triomphé dans la Big Apple, Silvana est retournée au Mexique pour conquérir le cœur du public en sortant son premier EP, First Songs, un matériau qui rassemble toutes les expériences musicales de cette jeune femme en Europe.

Madame Récamier

Madame Récamier est généralement considérée dans l’univers pop, la vérité est que son projet va bien au-delà du genre et transcende vers d’autres types de sons. Ses chansons ont cet air vintage qui rappelle les comédies musicales cinématographiques et une esthétique visuelle si unique, et grâce à ses deux premiers albums, il a réussi à conquérir toute la scène indépendante mexicaine. No Forget, son dernier album est un hommage aux artistes mexicains qui ont marqué sa carrière musicale, El Tri, Rockdrigo González, Maná et Caifanes, nous sommes donc sûrs qu’il démontrera cette énorme évolution musicale dans le Vive Latino 2020.

Francisca Valenzuela

Pour représenter l’Amérique latine, nous avons la grande Francisca Valenzuela, qui a longtemps joué dans certains des meilleurs festivals du continent. Né en Californie mais avec des parents et du sang chilien, Cette femme est restée l’une des interprètes les plus importantes en innovant avec différents rythmes et sons au cours de plus de 10 ans d’expérience. Cette année, il a sorti son quatrième album, La Fortaleza, où il nous montre que la musique est faite pour que le cœur raconte ses expériences. Et ce moment est le meilleur ami d’un artiste patient.

Ely Guerra

L’une des véritables infaillibles et une partie de l’histoire de Vive Latino, chère Ely Guerra. Après avoir pris le temps exact de pouvoir spécifier Zion, son dernier album entièrement enregistré avec des sons vocaux, mettra à nouveau le pied sur la scène du festival pour présenter ce nouveau projet et prouver qu’elle est l’une des femmes les plus importantes de la musique dans notre pays.

Amber Lucid

Sur le plan international, nous avons aussi beaucoup de pouvoir féminin, il y a pratiquement tout mais il vaut mieux ne pas aller de l’avant. Amber Lucid est une révélation car avec seulement 18 ans, la chanteuse mexicaine-dominicaine a rapidement trouvé les textures sonores et musicales avec lesquelles elle souhaitait composer ses compositions, qui sont un mélange parfait entre R&B et indie avec des paroles qui alternent anglais et espagnol.

Skott

De la Suède vient l’un des artistes de révélation du moment, le producteur et chanteur Skott. Il y a en elle toute une aura de mystère qui l’entoure, Eh bien, très peu de choses sont connues sur sa vieCependant, ce qui a été très clair, c’est qu’il a grandi dans une immense commune composée de musiciens, où il a appris à jouer de nombreux instruments et connaissait la musique du monde. Au cours de ces trois dernières années, il a surpris le monde grâce à sa voix incroyable, afin que nous puissions nous assurer que votre présentation sera l’un des moments forts de la journée.

Kyary Pamyu Pamyu

Enfin et surtout, nous avons l’un des actes qui a sans aucun doute suscité plus d’attentes depuis son annonce. Bien que nous voyons toujours que Vive Latino est dominé par le rock, Cette année, ils ont risqué d’amener l’un des artistes qui le cassent au Japon, Kyary Pamyu Pamyu, qui connaît un succès depuis près de 10 ans grâce à des chansons comme “Pon Pon Pon”, devenant l’une des figures les plus importantes de la J-Pop, un genre devenu l’une des plus importantes au monde et qui aura enfin sa place au sein du festival.