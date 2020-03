Ce sont les groupes qui ont annulé à Vive Latino 2020

Ce vendredi 13 mars, il a été annoncé que l’édition 2020 du Festival Vive Latino ou ibéro-américain de culture musicale ne serait pas annulée contre la propagation et l’évolution du coronavirus (Covid-19) au Mexique et dans le monde. Compte tenu de la situation, certains groupes et artistes ont décidé d’annuler leur présentation pour ce Live Latino.

Dans un article sur les médias sociaux du festival, ils ont déclaré que des annulations ont été faites en raison de complications liées au voyage. “Ils ne pourront pas apparaître en raison de problèmes de transfert et de dommages dans leur pays”, est lu dans un tweet publié ce vendredi 13, un jour avant le début du festival.

Voici la liste des groupes qui ont annoncé, depuis le festival, que annuler sa présentation à Vive Latino 2020:

Toutes les sorcières (samedi)

Ambar Lucid (dimanche)

Biznaga (dimanche)

Enrique Bunbury (hommage à José José)

Fangoria (samedi)

Gustavo Santaolalla (dimanche)

Kyary Pamyu Pamyu (dimanche)

Portugal The Man (dimanche)

Tu me le fais remarquer (samedi)

Vetusta Morla (samedi)

Pumas noirs (dimanche)

Le premier groupe à annuler leur présentation à l’occasion du coronavirus fut She Wants Revenge., qui devait avoir lieu le dimanche 15 mars de 10 h 05 à 22 h 55 dans la tente Doritos. Oui c’est jusqu’à présent que les autres événements qui ne participeront pas ont été annoncés.

Le Mexique est dans le premier scénario d’évolution des coronavirus avec 18 cas confirmés, tous importés; c’est-à-dire qu’ils proviennent de personnes qui ont voyagé à l’étranger. Il n’y a eu aucun cas où la contagion est là. Il est prévu que dans 14 jours ou du 20 au 30 mars du même mois, l’épidémie se produira et passera au deuxième scénario.