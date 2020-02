Ce sont les lauréats des Brit Awards 2020!

Les récompenses annuelles de la British Phonographic Industry ont de nouveau eu lieu en 2020 pour nous surprendre avec de nouveaux gagnants et surtout avec des présentations spectaculaires pour le plus grand plaisir des artistes et des fans. Pour ce 40e anniversaire des récompenses, l’O2 Arena de Londres a été prise par le comédien britannique Jack Whitehall tout en présentant les lauréats des différentes catégories et les performances d’artistes comme Harry Styles, Billie Eilish, Lewis Capaldi et Lizzo.

Contrairement à d’autres prix de la musique tels que les Grammys, qui ont 30 catégories différentes, lLes Brit Awards ne font ni boules ni émotions, et n’en présentent que huit. Pour ajouter à la façon de faire des choses par les Britanniques, sans le faire avec émotion, Ici, nous laissons les gagnants des Brit Awards 2020:

Gagnants Brit Awards 2020

Meilleur artiste solo masculin:

Dave

Harry Styles

Lewis Capaldi

Michael Kiwanuka

Stormzy – GAGNANT 🏆

Meilleure artiste solo féminine:

Charli XCX

FKA Twigs

Freya Ridings

Mabel – GAGNANT 🏆

Mahalia

Meilleur nouvel artiste:

Aitch

Dave

Lewis Capaldi – GAGNANT 🏆

Mabel

Sam Fender

Meilleure artiste solo féminine internationale:

Ariana Grande

Billie Eilish – GAGNANT 🏆

Camila Cabello

Lana Del Rey

Lizzo

Meilleur artiste solo masculin international:

Bruce springsteen

Burna boy

Kennedy Dermot

Post Malone

Tyler le créateur – GAGNANT 🏆

Meilleur groupe de l’année:

Bastille

Apportez-moi l’horizon

Coldplay

D-Block Europe

Poulains – GAGNANT 🏆

Meilleur album de l’année:

Dave – “Psychodrame” – GAGNANT 🏆

Harry Styles – “Fine Line”

Lewis Capaldi – «Divinement sans inspiration dans une mesure infernale»

Michael Kiwanuka – «Kiwanuka»

Stormzy – “Heavy est la tête”

Meilleure chanson de l’année:

AJ Tracey – «Ladbroke Grove»

Calvin Harris & Rag’n’Bone Man – «Géant»

Dave feat. Burna Boy – “Emplacement”

Ed Sheeran et Justin Bieber – “Je m’en fiche”

Lewis Capaldi – “Quelqu’un que vous avez aimé” – GAGNANT 🏆

Mabel – «Ne m’appelle pas»

Mark Ronson feat. Miley Cyrus – «Rien ne se brise comme un cœur»

Sam Smith & Normani – “Danser avec un étranger”

Stormzy – “Vossi Bop”

Tom Walker – «Juste toi et moi»

Meilleures présentations Brit Awards 2020

En plus de ces huit gagnants qui ont tiré au sort tout au long de 2019, faisant de la meilleure musique que nos oreilles ont entendue. Il y avait aussi quelques présentations qui nous ont donné la peau mignonne. Le premier d’entre eux et peut-être le plus important de tous: Billie Eilish a interprété «No Time To Die», la chanson qu’il a faite pour le nouveau film de James Bond, pour la première fois en direct aux côtés de Hans Zimmer et Johnny Marr. Voyez ici comment vous pouvezdonc:

Un autre artiste qui a osé une assez bonne présentation était le nominé du meilleur artiste masculin de l’année et du meilleur album de l’année, Harry Styles. Dans une version assez minimaliste en termes de production, le Britannique s’aventure “Falling”, rôle de son dernier album Fine Line

Il y a eu beaucoup d’autres nouvelles présentations comme la sensation du rappeur du moment Lizzo (qui d’ailleurs, nous avons interviewé récemment), et bien d’autres moments d’émotion absolue. Voici une vidéo récapitulative pour ne rien manquer de ce qui s’est passé aux Brit Awards 2020: