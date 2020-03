Ce sont les lauréats des Spotify Awards 2020!

Ce jeudi 5 mars, il vient de devenir un événement très spécial pour le monde de la musique moderne et de la musique au Mexique. La première édition des Spotify Awards s’est déroulée le long d’un tapis vert qui a vu défiler des dizaines d’artistes qui nous font vibrer depuis des années. Avec 12 nominations principales et plus de 40 au total, ces prix auront quelque chose qui ravira tout amateur de musique latine.

Le Mexique est le pays qui écoute le plus de musique au monde, et en tant que prix, fin novembre dernier, Spotify a annoncé que ses premiers prix mondiaux auraient lieu à Mexico. Un tout nouveau prix, le premier 100% basé sur les données générées par les utilisateurs. Cela signifie que tout au long de l’année, vous avez récompensé vos artistes préférés d’une manière ou d’une autre.

Que ce soit à la fête, sous la douche, au bureau ou dans les transports en commun, vous donniez au cours de l’année des reproductions à des centaines d’artistes qui sont désormais nominés dans les prix de musique les plus contemporains qui existent. Avec des présentations d’artistes incroyables comme Zoé, Los Angeles Azules, Julieta Vegenas et J Balvin, Ce soir promet d’être l’un des meilleurs pour la musique au Mexique, mais ce que nous voulons vraiment savoir, c’est qui sont les gagnants. Pour cela…

Ici, nous vous disons qui sont les gagnants des Spotify Awards 2020

Artiste Spotify de l’année:

Mauvais lapin 🏆

Banda Sinaloense MS par Sergio Lizárraga

Papa Yankee

J Balvin

Ozuna

Podcast de l’année:

La mort

Le podcast d’Alex Fernández

Faust 🏆

Légendes légendaires

Des doutes sont donnés

Artiste le plus écouté:

Ariana Grande

Billie eilish

Karol G 🏆

Natti Natasha

Shakira

Artiste le plus écouté:

Anuel AA

Mauvais lapin 🏆

Papa Yankee

J Balvin

Ozuna

Chanson la plus écoutée:

Callaita – Bad Bunny, Tainy. 🏆

Calm Remix – Pedro Capó, Farruko.

Avec Calm – Daddy Yankee, Snow.

Un autre verre – Sech, Darell.

Je t’ai vu – 21e étage, Micro Tdh.

Artiste féminine avec la plus forte augmentation de fans:

Danna Paola 🏆

Maria Jose

Mme Nina

Natalia Jimenez

Tones et moi

Artiste le plus partagé:

Mauvais lapin

Papa Yankee

J Balvin 🏆

José José

Luis Miguel

Artiste le plus suivi:

Mauvais lapin

Banda Sinaloense MS par Sergio Lizárraga 🏆

Affiche du Père Noël

Ozuna

Paulo Londra

Artiste radar:

Junior H

Ligne

Nicki Nicole

Demain X ensemble

Tones et moi 🏆

Artiste le plus ajouté aux playlists:

Anuel AA

Mauvais lapin 🏆

Papa Yankee

J Balvin

Ozuna

Artiste mexicain le plus écouté au monde:

Alejandro Fernandez

Banda Sinaloense MS par Sergio Lizárraga

Luis Miguel

Mana

Reik 🏆