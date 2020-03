Ce sont les looks festifs qui vous feront vous arrêter dans cette chaleur

Nouveau sport olympique: rendez-vous aux festivals de musique au Mexique avec ces calories. L’amour que beaucoup d’entre nous ont pour la musique et les fêtes fait de chaque festival un événement incontournable. Si vous faites tout correctement, que vous prévoyez votre achat de billets et que vous vous armez de tout ce dont vous avez besoin, vous êtes l’une des personnes chanceuses qui assistent au festival, ce qui en fait officiellement un sport pour vous. Un sport qui, comme tout autre, vous oblige à vous habiller le plus confortablement possible, avec tout et approuve la chaleur qu’ils font. Si en plus du confort que vous recherchez, ne perdez jamais votre style (évident) voici les meilleures options confortables et cool pour profiter des festivals et de la chaleur respective:

1. La chose la plus importante: les chaussures

Aller à un festival ne se limite pas à 10 heures: il se déplace constamment, sur de longues distances, d’étape en étape et du lever au coucher du soleil. Arrêtez vos petits pieds et riez avec des baskets confortables; Mieux encore, des baskets confortables qui ont une vague urbaine, à combiner avec différentes tenues. Une excellente option est le classique Reebok Club C blanc: confortable, beau, combinable et méga instagrammable.

2. Bases: lunettes de soleil et chapeau cool

Les festivals sont devenus ce défilé inexprimé, qui sert de cadre idéal pour prendre des photos incroyables avec vos amis et les télécharger sur Instagram, pour avoir le souvenir d’une vie, alors donnez-vous un coup de pied et riez avec un bon look, pas coincé et avec des choses que vous pourrez également utiliser plus d’une fois. S’il fait très chaud, nous recommandons que votre petit chapeau soit de type paille, afin qu’il laisse votre tête respirer et ne vous donne pas encore plus de chaleur.

3. Avec des manches ou sans manches?

L’option la plus courante est la plus courante pour une raison: la chemise. Nous recommandons un coton, pour que vous vous sentiez frais et que votre peau respire. Avec l’une ou l’autre option, nous recommandons que mettre de la crème solaire donc vous n’avez pas de marques de soleil sur vos bras.

4. Les robes tirent-elles au sort?

Comme vous vous sentez plus à l’aise et confortable. Il est de plus en plus courant que les hommes défient «les règles» des vêtements et portent des jupes ou des robes simples. Si vous décidez de tirer au sort avec une robe ou avec une longue playerota, nous vous recommandons de mettre quelques pantalons, ou au moins de les prendre dans votre sac à dos au cas où. La sueur va être pleine et vous pourriez vous frotter. Alors mettez du talc dessus …

5. Shorts et bermudas tirage au sort

La chaleur est bonne, et entre le frottement de la robe et la chaleur du pantalon, il y a les shorts et les shorts. Le denim, les imprimés ou le tissu sont une option très combinable que vous pouvez également reproduire avec n’importe quoi: lors de festivals, de visites touristiques, lors d’une fête, un dimanche; avec une chemise, avec une chemise, avec une chemise sans manches avec votre haut de maillot de bain.

6. Donnez-lui la touche: le sac de ceinture

On peut en dire long sur les centenaires, mais quelque chose que nous devons les remercier, c’est que la mode qu’ils apportent se concentre sur le confort et la praticité, avec lui: le sac ceinture. Cet article est non seulement très pratique, mais il est également devenu un accessoire que les femmes et les hommes portent partout (même sur les podiums). Il y a toutes les couleurs et les saveurs pour que vous alliez en toute sécurité avec un pa’combinant noir avec tout, ou un imprimé animal ou des couleurs plus criardes, qui n’ont pas peur du succès.

Vous êtes prêt à réussir cette 2020 dans les festivals; Armez-vous de votre arsenal de bases, roulez-les et surtout, choisissez d’être confortable. Ne craignez pas le succès et montrez vos photos en réseau avec vos Reeboks classiques, nous vous promettons qu’ils tireront au sort tout ce 2020 avec vous, à n’importe quel festival où vous irez.