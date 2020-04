Ce sont les meilleures chansons qui apparaissent sur les bandes sonores de films

Quentin Tarantino savait qu’il voulait le «Stuck in the Middle With You» de Stealers Wheel pour une scène particulière de Reservoir Dogs, son premier film de 1992. La mauvaise chose est Je n’avais que 13 mille dollars de budget pour acheter la licence du film.

Alors Il a appelé EMI, a contacté les sociétés respectives et leur a dit qu’il voulait cette chanson oui ou oui pour son film.. “Combien en avez-vous?” Lui ont-ils demandé. “13 000 $”, a répondu le directeur. Et avec cet argent acheté une seule chanson qui est devenue un succès dans les années 90 lors de la première de Reservoir Dogs et de la scène de torture avec M. Rubio et un otage policier qui se coupe l’oreille …

Et c’est l’une des nombreuses histoires que Tarantino a avec les chansons qui apparaissent dans ses films (ou est-ce l’inverse?). Et c’est pourquoi, parce que nous sommes un grand fan de Tarantino et de sa filmographie, mais surtout les chansons qu’il choisit toujours pour ses cassettes, c’est qu’ici Nous vous laissons une liste de grandes chansons qui apparaissent dans des films emblématiques et qui nous ont marqués:

“On ne sait jamais” – Chuck Berry

Saint-Louis à Liverpool, 1964

Pulp Fiction – Quentin Tarantino (1994)

“Où est mon esprit?” – Pixies

Surfer Rosa, 1988

Fight Club – David Fincher (1999)

Ghost Town – Les spéciaux

1981

Snatch – Guy Ritchie (2000)

“Baby’s On Fire” – La Vénus en fourrure

1998

Velvet Goldmine – Todd Haynes (1998)

* Couverture du La chanson originale de Brian Eno 1973 de l’album Here Come the Warm Jets.

“Sortir de la musique (pour un film)” – Radiohead

OK Computer, 1997

Roméo + Juliette – Baz Luhrmann (1996)

Né Slippy – Underworld

1995

Trainspotting – Danny Boyle (1996)

Journée parfaite – Lou Reed

Transformateur, 1972

Trainspotting – Danny Boyle (1996)

«London Calling» – The Clash

London Calling, 1979

Billy Elliot – Stephen Daldry (2000)

Town Called Malice – The Jam

Le cadeau, 1982

Billy Elliot – Stephen Daldry (2000)

“Love My Way” – Les fourrures psychédéliques

Forever Now, 1982

La chanteuse de mariage – Frank Coraci (1998) / Appelez-moi par votre nom – Luca Guadagnino (2017)

“Tout le monde doit apprendre quelque temps” – Beck

Soleil éternel de l’esprit impeccable, 2004

Soleil éternel de l’esprit immaculé – Michel Gondry (2004)

* Couverture du La chanson originale de Korgis 1980.

“Bela Lugosi’s Dead” – Bauhaus

1979

La faim – Tony Scott (1983)

“Coincé au milieu avec vous” – Stealers Wheel

Roue des voleurs, 1972

Reservoir Dogs – Quentin Tarantino (1992)

“Rammstein” – Rammstein

Herzeleid, 1995

Autoroute perdue – David Lynch (1997)

«Bitter Sweet Symphony» – The Verve

Hymnes urbains, 1997

Intentions cruelles – Roger Kumble (1999)

Au revoir les chevaux – Q Lazzarus

Marié à la foule, 1988

Le silence des agneaux – Jonathan Demme (1991)

«Minuit, les étoiles et vous» – Al Bowlly (Ray Noble et son orchestre)

1934

Le brillant – Stanley Kubrick (1980)

Police et voleurs – Junior Marvin

1976

Lock, Stock et Two Smoking Barrels – Guy Ritchie (1998)

“Johnny B. Goode” – Chuck Berry

Chuck Berry est au top, 1959

Retour vers le futur – Robert Zemeckis (1985)

Stand By Me – Ben E. King

1961

Stand By Me – Rob Reiner (1986)

“Je t’aime Mary Jane” – Sonic Youth, Cypress Hill

Judgment Night: Musique du film, 1993

Judgment Night – Stephen Hopkins (1993)

Playground Love – Air

The Virgin Suicides, 2000

The Virgin Suicides – Sofia Coppola (1999)

“Comme un ami” – Pulp

De grandes attentes: l’album, 1997

De grandes attentes – Alfonso Cuarón (1998)

Madame Robinson »- Simon & Garfunkel

Serre-livres, 1968

Le diplômé – Mike Nichols (1967)

“The End” – Les portes

Les portes, 1967

Apocalypse Now – Francis Ford Coppola (1979)

Chaleur en conserve – Jamiroquai

Synchronisé, 1999

Napoléon Dynamite – Jared Hess (2004)

“Tiny Dancer” – Elton John

Fou à travers l’eau, 1971

Presque célèbre – Cameron Crowe (2002)

“Bang Bang (Mon bébé m’a abattu)” – Nancy Sinatra

Comment cela vous prend-il?, 1966

Kill Bill – Quentin Tarantino (2003)

* Couverture du Cher chanson originale 1966.

Précieux peut-être – Beth Orthon

Trailer Park (Legacy Edition), 1996

The Acid House – Paul McGuigan (1998)

«Day-O (The Banana Boat Song)» – Harry Belafonte

1956

Beetlejuice – Tim Burton (1988)

“Je viens de tomber (pour voir dans quelle condition ma condition était)” – The First Edition

La première édition, 1967

The Big Lebowski – Ethan et Joel Coen (1998)

“Ne vous oubliez pas (oubliez-moi)” – Simple Minds

1985

The Breakfast Club – John Hughes (1985)

“Apportez-moi à la vie” – Evanescence

Tombé, 2003

Daredevil – Mark Steven Johnson (2003)

“Perdez-vous” – Eminem

8 milles, 2002

8 milles – Curtis Hanson (2002)

“Pour qui sonne le glas” – Metallica

Ride the Lightning, 1984

Zombieland – Ruben Fleischer (2000)

«La fille du souffleur» – Damian Rice

O, 2002

Plus près – Mike Nichols (2004)

“Des amours de chiens” – Control Machete

Dog Loves, 2000

Dog Loves – Alejandro González Iñárritu (2000)

“Starálfur” – Sigur Rós

Ágætis byrjun, 1999

La vie aquatique avec Steve Zissou – Wes Anderson (2004)

“Superfreak” – Rick James

Chansons de rue, 1981

Little Miss Sunshine – Valerie Fari et Jonathan Dayton (2006)

“Jolie femme” – Roy Orbison

1964

Jolie femme – Garry Marshall (1990)

Embrasse-moi – Sixpence None the Richer

Sixpence None the Richer, 1997

Elle est tout ça – Robert Iscove (1999)

“Le chant de la lune” – Karen O

2013

Elle – Spike Jonze (2013)

Venez chercher votre amour – Redbone

Wovoka, 1973

Gardiens de la Galaxie – James Gunn (2014)

“Je ne peux pas vous quitter des yeux” – Frankie Valli

1967

10 choses que je déteste à votre sujet – J. Gil (1999)

“New Slang” – Les tibias

Oh, Inverted World, 2001

Garden State – Zach Braff (2004)

“You Make My Dreams” – Hall et Oates

Voix, 1980

500 jours d’été – Marc Webb (2009)

“Sea of ​​Love” – ​​Cat Power

Le record des couvertures, 2000

Juno – Jason Reitman (2007)

* Couverture du chanson originale de Phillips à partir de 1959.

Silent Sigh – Garçon mal dessiné

Soupir silencieux, 2002

À propos d’un garçon – Chris et Paul Weitz (2002)

“Howlin ‘For You” – Les Black Keys

Brothers, 2010

Deadpool – Tim Miller (2016)

“Comme une prière” – Madonna

Comme une prière, 1989

Gummo – Harmony Korine (1997)

“Immigrant Song” – Led Zeppelin

Led Zeppelin III, 1970

École de rock – Richard Linklater (2003)

“Mystère de l’amour” – Sufjan Stevens

2017

Appelle-moi par ton nom – Luca Guadagnino (2017)

Skyfall – Adele

2012

Skyfall – Sam Mendes (2012)

“Crazy in Love” – ​​Beyoncé avec JAY Z

Dangereusement amoureux, 2003

Poussins blancs – Keenen Ivory Wayans (2004)