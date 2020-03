Ce sont les mesures de prévention qui seront dans Vive Latino 2020

Tout a commencé en Chine à la mi-janvier et au fil des jours, sa propagation aussi. Migrant vers le reste de l’Asie, éventuellement l’Europe et maintenant l’Amérique, le virus classé comme pandémie provoque l’annulation d’événements massifs à travers le monde.

Cependant, les autorités mexicaines ont classé le problème au Mexique dans la phase 1, ce qui signifie que tout peut continuer normalement mais avec les précautions nécessaires pour éviter la propagation du COVID-19. Ainsi, et dans un monde de doutes et de spéculations, La 21e édition de Vive Latino sera réalisée avec les mesures préventives nécessaires pour organiser un événement sûr pour les participants, les collaborateurs et le personnel.

En l’absence d’informations précises, nous avons contacté les organisateurs de Vive Latino pour connaître les mesures qui seront prises lors du festival. Des mesures qui protégeront l’intégrité de tous ceux qui prévoient de passer un bon moment, danser et sauter les meilleurs rythmes latins du monde.

Mesures de sécurité imposées par le gouvernement fédéral et Mexico

Malgré le fait que nous soyons en phase 1 et que le niveau d’alerte soit faible, les gouvernements fédéral et de Mexico ont mis en place des règles de sécurité pour les événements de masse, ils nous informent donc de la façon dont leur communication avec eux a été.

«Pour le moment, le contact avec les autorités locales et fédérales a été une communication complète. Nous communiquerons des messages pour prévenir la propagation des maladies respiratoires. Nous sommes en contact avec la promotion de la santé du secrétaire à la santé du gouvernement de Mexico pour vérifier le respect de la manipulation des aliments. De même, la Direction générale de la promotion de la santé nous a donné une vidéo pour la diffusion des mesures préventives ».

Mesures de sécurité à l’entrée du festival

L’un des endroits les plus importants pour sauvegarder l’intégrité de tous ceux qui feront partie de Vive Latino 2020 est le point d’accès. C’est là que des mesures préventives peuvent être prises pour que le coronavirus ne soit pas simplement un autre assistant du festival. L’une des mesures qui sera mise en œuvre est la surveillance de la température des festivaliers à l’aide de thermomètres numériques de type pistolet.

Selon les informations qu’ils nous donnent, cette action “Elle sera réalisée avec des ambulanciers paramédicaux et il y aura des médecins en charge de l’appareil”. Dans le cas où ils détectent quelqu’un avec une température élevée, ils seront canalisés avec des représentants du ministère de la Santé, qui seront présents au festival. Pour toute éventualité, Le festival comptera au total 90 ambulanciers paramédicaux, 9 médecins et 7 ambulances.

Les fouilles du protocole de sécurité à l’entrée impliquent un transfert du virus par contact, nous leur avons donc demandé comment ils garantiraient la sécurité des participants et de leur personnel à ce stade. Ils nous informent: «Tous les éléments du dispositif de sécurité trouvés dans les accès, les barils et les services médicaux auront des gants. Ils nous informent également qu’en plus de pouvoir entrer dans le festival avec du gel antibactérien, il sera disponible dans tous les accès de l’événement ».

Mesures de sécurité à l’intérieur du festival

Pour se laver les mains: «Dans toutes les salles de bains de Foro Sol, il y aura de l’espace, comme toujours, en plus, il y aura 10 modules par niveau. Dans tous les points de bains portables, il y aura des îlots avec gel et lavabos (100 lavabos et 50 modules avec 8 distributeurs chacun de gel) ».

Les points de transfert de nourriture, de boisson et de recharge, où le personnel et les assistants sont en contact permanent, sont l’un des endroits où surveiller le transfert d’objets. Ici, ils nous informent que «les mesures d’hygiène qui sont effectuées dans les événements que nous menons sur la base de NOM-251-SSA-251. C’est-à-dire que vous aurez besoin d’équipement de protection, de gants, de coiffes et de masques faciaux si nécessaire. En plus de compter le gel antibactérien ”.

Pour contribuer à diffuser les informations nécessaires, les écrans Vive Latino, en plus d’approcher vos artistes préférés, diffuseront également des informations de prévention. Ils le savent donc déjà. S’ils vont tirer le Vive Latino 2020, il faut y aller avec une attitude, bien informée et les mains propres.