Ce sont les musiciens qui ont gagné le plus d'argent au cours de la décennie

L'art vivant est compliqué. Certes, beaucoup paient les conséquences de ne pas avoir écouté leurs parents avec la terrible phrase "Et de quoi vas-tu vivre?". C'est une vraie question, pour être juste, mais beaucoup ont réussi à faire de leur art, comme la musique, un mode de vie … et il y en a d'autres plus chanceux (on ne sait pas) qui réussissent Faites une affaire de cette musique.

Voilà comment Nous arrivons à la liste que Forbes fait chaque année en termes de profits des musiciens, artistes et célébrités. Cette fois, le célèbre magazine a créé une liste des musiciens qui ont généré le plus de bénéfices sur dix ans, c'est-à-dire la décennie qui va se terminer et qui s'est déroulée de 2010 à 2019.

Les gains des 10 premières places, qui ne comprennent pas les personnes déjà décédées, comprennent l'argent qu'elles ont gagné grâce à la musique, mais aussi leur image et les entreprises qu'elles ont bâties, ainsi que des accords avec des marques pour représenter certains produits.

Nous mentionnons avec une attention particulière que cette liste ne comprend pas les musiciens décédés car, dans ce cas, Michael Jackson occuperait la première place avec 2,37 milliards de dollars de bénéfices au cours de la décennie, ce qui a dépassé 1,7 milliard que sa famille a déclaré.

Ici nous vous laissons les artistes qui ont gagné le plus au cours de la décennie:

Lady Gaga avec 500 millions de dollars

Fin 2018 et début 2019, Lady Gaga a vécu l'un de ses meilleurs moments en tant qu'artiste, en particulier dans son rôle d'actrice avec la première de A Star is Born with Bradley Cooper. Bien qu'il se soit éloigné officiellement de la musique (rappelez-vous qu'il a remporté un Oscar en chanson originale pour le même film), Gaga a réussi à se faufiler dans le numéro 10 grâce au succès des albums qu'il a sortis, ainsi que de certaines de ses performances live.

Katy Perry avec 530 millions de dollars

En 2015, Perry est apparu sur la couverture de Forbes comme l'un des artistes les plus importants du moment, et cela s'est reflété dans ses gains. Pendant 10 ans, Katy Perry s'est lancée dans deux tournées internationales qui l'ont placée sur cette liste à la neuvième place.

Paul McCartney avec 535 millions de dollars

Avec seulement 5 millions de plus que Perry, Paul a glissé à la huitième place sur la liste Forbes. En tant que soliste, Paul a créé l'une des carrières les plus réussies non seulement en termes de sa musique, mais en général étant le visage d'une génération qui reste en vigueur (et continuera à l'être). Le musicien britannique, exbeatle, a rempli des stades du monde entier, et en fait, il a réussi à mettre l'un de ses albums au premier rang mondial, ce qui ne s'était pas produit depuis 1982.

Jay-Z avec 560 millions de dollars

Dans cette liste, presque par obligation, Jay-Z, le premier rappeur à devenir milliardaire, devrait apparaître. Sa fortune au cours des 10 dernières années s'est bâtie sur plusieurs choses en tant qu'entreprises. Mais au-delà de cela, ses revenus ont donné plus alors qu'il faisait une tournée en solo, mais aussi avec sa femme Beyoncé pour promouvoir son travail en tant que Carters.

Elton John avec 565 millions de dollars

En janvier 2018, Elton John a annoncé une tournée mondiale d'adieu, qui durerait des années, de nombreuses années … Ses concerts constants dans diverses parties du monde ajoutés à sa résidence à Las Vegas, peut-être le plus fructueux de tous, est ce qui a pris à la sixième place sur cette liste.

Diddy avec 605 millions de dollars

Oui, il peut être étrange de trouver Diddy sur une liste de musiciens qui ont gagné plus d'argent car, en réalité, il s'est éloigné de la musique pendant un certain temps, du moins pas comme avant. Il se place cependant en cinquième position grâce à son accord avec Ciroc vodka et la société de boissons alcoolisées Diageo.

U2 avec 675 millions de dollars

70 millions de plus que Diddy, c'est ce que le groupe irlandais U2 a gagné. La raison? La tournée mondiale intitulée 360 ​​a débuté en 2011 et s'est caractérisée par la fameuse griffe qui était au centre des différents stades du monde. Cette tournée a permis de recueillir 700 millions de dollars dans le monde et, avec des ajustements d'inflation, un total de 800 millions, devenant ainsi la tournée la plus réussie de tous les temps.

Beyoncé avec 685 millions de dollars

Depuis que Beyoncé a sauté dans la célébrité seule après Destiny’s Child, tout ce qu’elle a fait est de devenir la plus grande pop star jusqu’à ce qu’elle soit nommée Artiste du Millénaire. Ses revenus des 10 dernières années sont dus, en vérité, à sa musique avec la sortie de certains albums et ses performances live, en plus, comme nous l'avons mentionné, de la tournée qu'elle a mise en place avec son mari.

Taylor Swift avec 825 millions de dollars

Taylor Swift, deuxième, est devenue la femme la mieux payée de l'industrie musicale au cours des 10 dernières années. Ses tournées l'ont amenée à remplir des stades plus de fois que nous le pensons, accumulant une énorme fortune de plus de 800 millions de dollars.

Dr Dre avec 950 millions de dollars

En premier lieu, le Dr Dre, le producteur qui n'a sorti qu'un album studio au cours de ces 10 années que nous avons rarement joué dans des performances live en compagnie d'autres artistes. Mais ce qu'il y a ici, en fait, c'est un produit lié à la musique: les Apple Beats qui ont accumulé 3 milliards de dollars depuis leur mise en vente.