Ce sont les personnalités qui nous ont précédés en 2019

2019 se termine et c'est le compte de toutes les choses qui se sont produites au cours de ces 365 jours. On peut dire que de très bonnes choses se sont passées, mais malheureusement tout ne peut pas être parfait. Tout au long de cette année, nous avons dû faire face à de nombreux décès qui nous ont sans aucun doute, car ce sont vraiment des victimes extrêmement sensibles qui ont eu un impact énorme et qui ont secoué le monde.

De José José, aux jeunes comme Juice Wrld aux acteurs comme Luke Perry, ce ne sont que quelques-unes des personnalités qui nous ont précédés. Afin d'honorer tous ces excellents musiciens, acteurs, artistes, Ensuite, nous vous laissons le souvenir de ce 2019 pour vous en souvenir comme vous le devriez, en vous rappelant un peu leur trajectoire et tout ce qu'ils ont laissé en nous.

Karl Lagerfeld

Le célèbre créateur de mode allemand, Karl Lagerfeld était l'une des plus grandes icônes de l'histoire de la mode. Pendant des années, il a été responsable d'innover avec différents styles et de porter son nom au sommet de l'industrie. Il a servi comme Leader créatif de deux des entreprises de luxe les plus connues au monde: Chanel et Fendi. Malheureusement le 19 février, nous nous sommes réveillés avec la triste nouvelle que M. Lagerfeld nous avait quittés à 85 ans.

Keith Flint

La musique a été l'une des plus durement touchées en 2019 par les décès, et Tout a commencé le 4 mars avec la mort de Keith Flint à 49 ans après s'être suicidé. Flint était mondialement connu pour être le leader et le chanteur de The Prodigy, l'un des groupes pionniers de la musique électronique pour combiner des rythmes denses avec toute l'essence du punk. Bien qu'il ait commencé comme danseur, il a fini par devenir le visage du groupe et Pendant près de 22 ans, il a enregistré quatre albums studio et un de plus en tant que soliste, Device # 1.

Luke Perry

Le monde de l’action pour rien n’a été épargné par les pertes sensibles et l’une d’elles est celle de Luke Perry, célèbre acteur hollywoodien se souvient d'être Dylan McKay dans la populaire série noventera Beverly Hills, 90210 et récemment Fred Andrews dans le programme CW, Riverdale. Perry a également essayé le grand écran, agissant sur des bandes comme Le cinquième élément, Buffy contre les vampires et quel serait son dernier film, Il était une fois à Hollywood de Quentin Tarantino. Luke est décédé le 4 mars à l'âge de 52 ans des suites d'un AVC compliqué.

Scott Walker

Noel Scott Engel – mieux connu de tous comme Scott Walker– Il était l'un des musiciens les plus prolifiques de sa génération qui nous a quittés le 24 mars à l'âge de 76 ans. Il a commencé dans l'industrie en tant que bassiste de session, mais avec le temps et avec John Maus et Gary Leeds, il a formé The Walker Brothers, avec qui il a gagné en pertinence, surtout en Angleterre. Après la dissolution du groupe en 1967, Il a décidé d'entreprendre une carrière fructueuse en tant que soliste et a commencé à jouer un rôle important en tant que producteur de musique. Le travail de Scott influencé de grands artistes comme David Bowie, Brian Eno, Sting, Damon Albarn, Jarvis Cocker, Richard Hwaley, Radiohead parmi tant d'autres.

Agnès Varda

Cinéma français habillé de noir avec la mort de la réalisatrice Agnès Varda, l'une des femmes les plus importantes de l'histoire du septième art, considérée comme la grand-mère de la Nouvelle vague ainsi que pionnière du discours féministe sur grand écran. Depuis près de 64 ans dans l'industrie cinématographique, le réalisateur a tourné environ 50 films et courts métrages, étant le plus remarquable de sa filmographie: La Pointe Courte, Cleo du 5 au 7, DaguerréotypesSans toit ni loi Jacquot de Nantes, Mur Murr, Black Panthers et L'oncle Yanco Agnès est décédée à l'aube du 29 mars à 90 ans des suites d'un cancer du sein.

Peter Mayhew

La saga Star Wars a été fortement ébranlée par la mort subite de certains des héros que nous avons vus nés en 1977 lors de la sortie du premier film. Bien qu'ils ne lui aient pas donné de médaille – car c'était à The Rise of Skywalker qu'il en a finalement reçu une – et bien que personne n'ait compris ses dialogues, Chewbacca est l'un des personnages les plus aimés de cette histoire intergalactique. Malheureusement la personne qui lui a donné la vie, Peter Mayhew, est décédée le 30 avril à l'âge de 74 ans. Au départ, il ne voulait pas être acteur, car il était gardien dans un hôpital, mais grâce à sa grande taille et ses grands pieds, a attiré l'attention des producteurs du film Sinbad et l'œil du tigre. Peter a joué le wookie le plus célèbre de la galaxie dans la trilogie originale, la dernière fois que nous l'avons vu dans le costume mythique était en La Force s'éveille

Cameron Boyce

Non seulement ils nous ont laissé des légendes, mais ils ont aussi soudainement laissé de jeunes promesses. Cameron Boyce était l'un des acteurs montants de Disney Channel, tout au long de sa courte carrière, il a participé à des séries de la société en tant que Bonne chance, Charlie!, Jessie, Shake It Up, Guide du joueur pour à peu près tout et surtout il est devenu célèbre pour être Carlos De Vil Descendants En plus d'être un protagoniste dans la maison de Mickey Mouse, il a travaillé aux côtés Adam Sandler, Salma Hayek et plus dans les deux films de Ils sont comme des enfants, et est apparu dans des clips de Panique! À la discothèque et Glaçon. Malheureusement Il est décédé le 6 juillet à l'âge de 20 ans des suites d'une crise de sommeil.

Rutger Hauer

L'un des films de science-fiction et de filmographie les plus importants de Ridley Scott est Blade Runner. En plus de Harrison Ford, l'un des personnages les plus connus du film est le réplicant Roy Batty, joué par l'acteur néerlandais Rutger Hauer, qui a été immortalisé grâce à l'énorme monologue qui donne la fin du film. Après avoir travaillé avec Scott et Ford, il a poursuivi une carrière fructueuse dans d'énormes productions telles que Délices turcs de Paul Verhoeven –Qui a été nominé pour Oscar du meilleur film étranger–Nighthawks avec Sylvester Stallone, Batman commence par Christopher Nolan, Sin City par Frank Miller et Robert Rodriguez, entre autres. Rutger est décédé le 19 juillet à 75 ans, victime d'une maladie fulminante.

Ananas Celso

Oui, la musique mexicaine était également en deuil, pour être exact la cumbia en général. "Le rebelle de l'accordéon", Celso Piña, nous a quittés le 21 août à 66 ans après une crise cardiaque. Celso a commencé à jouer dans son Monterrey natal, Nuevo León, avec le temps, il s'est intéressé à la cumbia villera et en particulier à un instrument particulier, l'accordéon. Au cours de près de 40 ans d'expérience, il a réussi à enregistrer 30 albums et influencé de nombreuses générations. En plus de mettre Gabriel García Márquez lui-même à danser, il a travaillé avec des musiciens importants de notre pays et de toute l'Amérique (en particulier le rock, le ska et le hip hop) comme Café Tacvba, Julieta Venegas, Control Machete, Lila Downs, The Great Silence, Ana Tijoux, Natalia Lafourcade et de plus.

Peter Fonda

Baissez la main Peter Fonda était l'un des membres les plus notables de la célèbre famille. Il a commencé à jouer dès son plus jeune âge, mais la renommée lui est venue en raison de sa performance dans le film Easy Rider de 1969, un film dans lequel, en plus, il a collaboré à l'écriture, donc Il a été nominé pour un Oscar du meilleur scénario et aussi pour son travail en production. Ce serait jusqu'en 1997 où il serait à nouveau sous le feu des projecteurs pour la statuette dorée par la bande L'or d'Ulysse, ce qui lui vaut la nomination du meilleur acteur. Fonda était également connu pour être un ami très proche des Beatles, en particulier John Lennon, George Harrison et Ringo Starr, il est dit que les paroles de la chanson "She Said, She Said" de Revolver sont inspirées par un voyage acide que les membres du groupe ont eu avec l'acteur. Peter est décédé le 16 août à 79 ans des suites d'un cancer du poumon.

Daniel Johnston

La musique alternative a perdu l'un de ses plus grands héros, l'incompris Daniel Johnston, décédé le 10 septembre à 58 ans après une crise cardiaque. Daniel a été l'un des premiers artistes qui a vraiment triomphé sous le concept de fais-le toi-même, malgré une carrière intermittente en raison de tous les problèmes mentaux qu'il avait, il a réussi à influencer une énorme génération de musiciens et d'artistes tels que Kurt Cobain, David Bowie, Sonic Youth, Eddie Vedder, Beck, Spiritualized, The Flaming Lips, Bright Eyes et même le créateur de Les Simpsons, Rainurage mat, l'ont reconnu comme une inspiration totale.

José José

Peut-être la mort qui a été la plus ressentie au Mexique, lau «Prince de la chanson», José José. Le 28 septembre 2019 restera dans les mémoires pour tous les amateurs de musique romantique comme l'un des jours les plus tristes, parce que l'une des voix les plus impressionnantes que nous ayons jamais entendues a pris fin. José Romulo Sosa a connu le succès en tant que soliste au début des années 1970, démontrant sa capacité vocale avec une interprétation impressionnante de la chanson "The Sad" au Latin Song Festival (OTI). Après avoir été le «roi sans couronne», José José a continué à lancer des succès pendant deux décennies tels que «Amar y Querer», «Lo Doubt», «Gavilán ou Paloma» et bien d'autres, mais dans les années 90, malheureusement, sa carrière et sa voix Ils descendraient. Sans aucun doute, une ère s'est terminée avec la mort de "Le Prince".

Boulanger au gingembre

Maintenant, nous pensons que la musique a joué le pire, car l'un des batteurs les plus importants de l'histoire nous a quittés pour toujours. Ginger Baker a commencé à jouer en tant que musicien de session dans les années 60, mais il connaîtra les milliers de succès jusqu'à ce que, avec Eric Clapton et Jack Bruce, ils créent le premier super groupe de rock, Cream. Avec seulement quelques années ensemble, ils ont réussi à influencer des milliers de musiciens qui viendraient plus tard, après la dissolution du groupe, Baker a continué à jouer sur différents projets, pionnier de différentes techniques et incluant des rythmes africains et du nouveau monde dans son style. Ginger est décédé le 6 octobre après s'être battu pendant des jours dans un hôpital de Canterbury.

Marie Fredriksson

Presque dans la dernière partie de l'année, il fallait voir comment l'étoile de Marie Fredriksson est sortie. Connu dans le monde entier pour être le chanteur du duo pop rock suédois, Roxette, a réussi à devenir célèbre au milieu des années 80 grâce à des succès internationaux tels que "Listen To Your Heart", "It Must Have Been Love", "The Look" et bien d'autres. Tout au long de 33 ans de carrière avec le groupe, il a enregistré 10 albums studio et a réussi à gagner plusieurs Grammys suédois. Marie Fredriksson est décédée à 61 ans après avoir combattu le cancer les dernières années de sa vie, laissant un énorme héritage à tous ceux qui ont entendu sa douce voix.

Juice Wrld

L'un des rappeurs les plus prometteurs de l'industrie musicale est parti de façon très soudaine. Le 8 décembre, nous avons appris que le jeune Juice Wrld était décédé –Comme Cameron Boyce– daprès avoir subi une série de crises. Juice est devenu célèbre grâce à deux célibataires, "Robbery" et "Lucid Dreams", en particulier ces derniers Il a donné une reconnaissance internationale en échantillonnant la chanson bien connue de Sting. "Forme de mon coeur". En seulement quatre ans d'expérience, il a enregistré deux albums studio, Goodbye & Good Riddance et Death Race for Love, qui le consolidera sans aucun doute comme l'une des figures les plus méconnues du hip hop.