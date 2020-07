Ce sont nos 10 chansons préférées de Barry White

Né comme Barry Eugene Carter le 12 septembre 1944, mais connu de tous comme Barry White, le chanteur a réussi à maintenir une grande carrière dans la musique et même etIl est considéré par beaucoup comme le pionnier de la musique disco au début des années 70.

Après avoir passé une grande partie de son enfance à écouter de la musique classique et à avoir des problèmes avec la loi, Barry a déclaré dans une interview qu’il avait découvert où allait sa vie. un soir, il a entendu une chanson d’Elvis en prison.

Annonces :

Une fois sorti de prison, Barry s’est concentré sur la musique et a commencé à rejoindre divers groupes de chanteurs avant d’être signé par un label indépendant de Les anges.

Avec le temps, le chanteur a commencé à attirer l’attention de nombreuses personnes grâce à sa voix séduisante et ses productions record réussies, comme Stone Gon ’, Laisse jouer la musique, L’homme, entre autres.

Après avoir eu une vie consacrée à la réalisation d’enregistrements live et d’enregistrement, Barry (qui depuis 1995 avait déjà eu des problèmes de tension artérielle) a été hospitalisé à l’automne 2002 en raison de son diabète et d’une insuffisance rénale.

Après avoir passé plusieurs mois hospitalisé en attendant une greffe de rein, Barry White est décédé le matin du 4 juillet 2003 dans un centre médical de Los Angeles, laissant un grand vide dans la musique soul et dont on se souvient pour ses compositions renommées et ses apparitions télévisées sporadiques.

Pour célébrer la vie et l’oeuvre de l’un des meilleurs chanteurs américains du genre soul, nous vous laissons ici les 10 meilleures chansons de Barry White, selon Sopitas.com:

« Je ferai pour toi tout ce que tu veux que je fasse »

« Je ne peux pas en avoir assez de ton amour bébé »

« Vous êtes le premier, le dernier, mon tout »

« Que vais-je faire de toi »

« Je ne t’abandonnerai jamais »

« Juste comme vous êtes »

– Thème de l’amour

« Laisse jouer la musique »

« Vous voyez le problème avec moi »

« C’est de l’extase quand on se couche à côté de moi »