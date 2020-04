«Ce virus tue les Noirs à un rythme alarmant»

Lors du récent concert virtuel One World: Together at Home, que Lady Gaga a organisé pour collecter des fonds pour l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Beyoncé a mis en garde le public contre l’impact disproportionné du COVID-19 sur la communauté afro-américaine.

Beyoncé a offert la déclaration lors d’un clip d’environ 90 secondes, qu’elle a ouvert en remerciant les médecins et les professionnels de la santé pour leurs services inestimables au milieu de la crise des coronavirus. Elle a également remercié les travailleurs essentiels (y compris les employés de l’assainissement et les facteurs) pour leurs contributions sociétales.

Ensuite, Beyoncé a indiqué que «les Noirs américains appartiennent de manière disproportionnée à ces parties essentielles de la main-d’œuvre qui n’ont pas le luxe de travailler à domicile». Elle a également déclaré que les communautés noires ont été «gravement touchées» par la crise du COVID-19, avant de dire: «Ce virus tue des Noirs à un rythme alarmant.»

Enfin, Beyoncé a clôturé le clip en dévoilant de nouvelles statistiques sur les coronavirus de sa ville natale de Houston, au Texas. Selon un rapport, les Afro-Américains représentent 57% du total des décès de nouveaux coronavirus, même s’ils représentent environ 23% de la population.

De toute évidence, l’auteur-compositeur-interprète de 38 ans a consacré beaucoup de réflexion et de planification au processus d’enregistrement du clip. Portant un maquillage d’aspect professionnel et une tenue soigneusement sélectionnée, elle a livré le message pré-écrit à partir d’un point élevé, avec une magnifique ligne d’horizon et des cimes d’arbres en arrière-plan. La grande majorité des autres participants à One World ont enregistré leurs vidéos de l’intérieur de la maison.

Plus tôt ce mois-ci, Sean «Diddy» Combs a modéré un forum de discussion ouverte qui a exploré l’impact disproportionné de COVID-19 sur la communauté noire. Et la semaine dernière, le mari de Beyoncé, Jay-Z, a fait la une des journaux après avoir fait un don pour soulager les coronavirus et avoir ensuite mis ses propres employés en congé.

Together at Home a eu lieu le 18 avril. L’émission télévisée en direct a été précédée d’un événement de six heures précédant le concert, diffusé en direct sur YouTube. Des célébrités comme Jack Black, Matthew McConaughey, Rainn Wilson et Idris Elba faisaient partie des nombreuses personnes qui ont participé à cet effort caritatif. De plus, The Killers, Ellie Goulding, Jennifer Hudson, Elton John, Paul McCartney, Taylor Swift et de nombreux autres artistes de premier plan ont envoyé des performances spécialement enregistrées.

À ce jour, les professionnels de la santé ont diagnostiqué plus de 2,5 millions de cas de COVID-19 dans le monde, dont 802 000 sont attribuables aux États-Unis. Aujourd’hui, la FDA a autorisé le premier kit de test à domicile pour le nouveau coronavirus.

Lisez la transcription complète du clip One World: Together at Home de Beyoncé ici:

«Ce soir, nous célébrons les vrais héros: ceux qui font le sacrifice ultime pour nous garder tous en sécurité, nourris et en bonne santé. Aux médecins, infirmières et autres professionnels de la santé qui sont loin de leur famille pour prendre soin de la nôtre, nous continuons de prier pour votre sécurité.

À ceux de l’industrie alimentaire, des livreurs, des facteurs et des employés de l’assainissement qui travaillent pour que nous puissions être en sécurité dans nos maisons, nous vous remercions pour votre service désintéressé.

Les Noirs américains appartiennent de manière disproportionnée à ces parties essentielles de la main-d’œuvre qui n’ont pas le luxe de travailler à domicile. Et les communautés afro-américaines dans leur ensemble ont été gravement touchées par cette crise. Ceux qui ont des conditions préexistantes courent un risque encore plus élevé. Ce virus tue des Noirs à un rythme alarmant ici en Amérique.

Un rapport récent de ma ville natale, Houston, Texas, a montré que les décès dus au COVID-19 dans les limites de la ville de Houston, 57% des cas mortels sont d’origine afro-américaine. Veuillez vous protéger; nous sommes une seule famille. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de vos voix, de vos capacités et de votre force partout dans le monde.

Je sais que c’est très difficile, mais soyez patient, restez encouragé, gardez la foi, restez positif et continuez à prier pour nos héros. Bonne nuit et que Dieu vous bénisse. “