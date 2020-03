Ceci est le quatrième concert de l’histoire des Foo Fighters

N’oubliez pas, c’est de revivre. C’est une réalité pour beaucoup, et encore plus pour les mélomanes. Rien de tel que regarder en arrière et se souvenir de ce concert, festival ou moment où vous avez entendu pour la première fois l’album ou la chanson que vous aimez. Pendant un petit moment où l’esprit se détache du corps, c’est comme si vous y étiez de nouveau. Aujourd’hui, sans y avoir été mais en voulant l’être, nous sommes revenus 25 ans à temps pour vivre l’une des premières vidéos live des Foo Fighters.

Le 4 mars 1995, Dave Grohl entamait un projet et une vie qui le mèneraient à devenir l’un des musiciens les plus importants de l’histoire du rock. Il y a 25 ans, les Foo Fighters jouaient de la guitare lors de leur quatrième concert depuis leur formation en tant que groupe. Le concert a eu lieu au Velvet Elvis Arts Lounge de Seattle, aux États-Unis. La vidéo a été capturée par un fan de Nirvana nommé Travis Stanley, qui sans connaître le nom du nouveau groupe de Grohl, a enregistré le concert du début à la fin et l’a enregistré sous le nom de “Food Fighters”.

Cette vidéo s’inscrit dans le cadre des célébrations des 25 ans d’existence du groupe et plus précisément des 25 ans de ce concert. On est assez nostalgique de voir la production nulle qu’ils ont, le petit public pour lequel ils jouent, et même Grohl qui commence à accorder sa voix (peu importe à quel point ça sonne). Dave Grohl commence le concert par les mots: “Je n’ai pas de voix, je dois faire pipi, tout le monde est prêt à partir”, de sorte que le Foo sortira avec une première version de “Butterflies” suivie de “Winnebago”.

Ce bon set de 42 minutes jeté à ses débuts n’était pas uniquement du grunge et du heavy rock. Foo Les combattants ont également lancé des rolas qui deviendront parmi les plus célèbres de leur premier album éponyme, dont “Big Me”, “Alone + Easy Target” et “For All the Cows”. Voir ici ce morceau d’histoire du rock: